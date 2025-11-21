De elevar la cultura puertorriqueña a través de los panderos por más de 32 años, ahora se preparan para llevar su tradición hacia nuevos niveles con sazón y mucho corazón.

Plena Libre salió a la calle junto a Primera Hora para celebrar por todo lo alto la llegada de “Legado”, su más reciente álbum que rinde homenaje a su fundador, Gary Núñez, y marca el inicio de una nueva era bajo la dirección de su hijo, LuisGa Núñez.

La conocida agrupación madrugó este viernes y se unió a este diario no solo para entregar el periódico en un semáforo de Guaynabo al público boricua, sino energizar la madrugada con una buena plena y dar a conocer un poco de lo que contiene su disco número 17 antes de que lleguen a su destino.

“Primera Hora es uno de los medios más importantes del país, que se encuentra en todos lados, así que hicimos esta colaboración con el periódico para que la gente se entere y comparta con nosotros este momento, esta emoción de lo que es el nuevo álbum”, compartió LuisGa en entrevista telefónica con este medio, resaltando que el proyecto cuenta con voces especiales como Gilberto Santa Rosa, La India, Milly Quezada, así como otros exponentes como Miguel de Jesús, Jeremy Bosch, David Rivera, Sheyzel García, Víctor Vélez, Nobert Vélez y Emmanuel Santana.

Otro de los artistas que se unieron a celebrar las más de tres décadas de historia fue el merenguero Elvis Crespo, con quien trabajó uno de los temas nuevos de la agrupación titulado “Carnaval”.

“‘Carnaval’ es un tema bien festivo, es un tema que representa el espíritu de la puertorriqueñidad, es un tema pa’ que la gente baile y goce”, sostuvo el boricua, quien cataloga al intérprete de “Suavemente” como “una estrella que me llena de mucha emoción, mucho cariño y mucha ilusión trabajar con él”.

“Elvis tiene una energía única, es un ser especial, cuando escuches ‘Carnaval’, te vas a dar cuenta que es un trabajo bien bonito, bien brutal, que tiene mucha energía”, agregó.

LuisGa, por su parte, asegura que realizar esta producción que “costo mucho esfuerzo y trabajo” tras revisitar el trabajo que dejó su padre, quien falleció en octubre de 2023 tras una lucha contra el cáncer de páncreas, llevandolo a mantener firme su misión de vida, llevar la plena y la bomba al mismo nivel que otros géneros musicales que se han formado aquí.

“Aunque estemos saliendo ahora, en noviembre, esto no es un álbum de Navidad, per sé, es una producción para todo el año, es un proyecto que recoge lo que es nuestra historia, es un álbum de lo que es la plena, y de lo que puede ser, que la plena es para cantar, para bailar, para vacilar, para pasarla bien, pero esta también es sabrosura, puede ser un poquito de resistencia, y un modelo de levantar la voz contra las injusticias”, sostuvo el músico.

El ahora director musical comenta que, similar a Primera Hora, que celebró sus 28 años el pasado 17 de noviembre, “Legado” busca mantener más viva que nunca la tradición de mantener un pueblo atento y consciente.

“Nosotros sabemos que Primera Hora llega a todos lados, a todo Puerto Rico, y la gente lo lee, lo consume, y es bien importante crear estas alianzas con periódicos como Primera Hora, que ayudan a llegar al pueblo, que hablan la voz del pueblo, y eso es lo que hace Plena Libre, estar siempre conectados con el pueblo”, resaltó LuisGa.

“Legado” de Plena Libre se encuentra disponible en todas las plataformas de “streaming”.