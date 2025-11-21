¡A gozar el wikén!
Chequéate todo lo que hay para hacer este fin de semana alrededor de la Isla y de cachete.
Fiestas patronales de Moca
En las inmediaciones del Castillo Labadie (Palacete Los Moreau, barrio Aceituna). Con machinas, artesanías, gastronomía y buena música. Viernes con Suénalo Banda, Sony Band, Amigos Unidos y Rika Swing. Sábado están Fusión Jíbara, Nietos de Papá (parranda mocana), Conjunto Cabán Vale y Son de Barrio. El domingo es el encuentro de trovadores, segido por Gelo Sabor y Caña Brava.
Festival Nacional Indígena Las Maboyas
Todo el fin de semana en la plaza pública de Jayuya. Música, artesanías y más. Viernes es el encendido del Fuego Taíno, seguido por Banda Indígena de Jayuya y en la noche, Armonía Cultural y George D. Sullivan. Sábado están Gíbaros de Altura, Inarü, Banda Indígena, Tepeu, Ingrid y Dennis, y Luisito Berdecía y su grupo. El domingo están Bomba pa’l pueblo, Son Nación, Banda Indígena y Riestra y Los Bohiques.
Festival del ñame y la carne frita
Todo el fin de semana en el casco urbano de Villalba. Viernes con Son Avancino, Grupo Brega con eso, Plena Verdad, José Nogueras y Costa Brava. Sábado con Grupo Dinastía Cruz, Orquesta de Corrección, Son de Veteranos, Salsa Urbana, Orquesta MVP y Sonora Ponceña. El domingo es la 4ta Copa de Trovadores, seguida de Sabrosos del Merengue, el junte de los Hermanos Sanabria y Orquesta Abran Paso.
Festival de La Paloma Sabanera y encendido
Todo el fin de semana en la plaza pública de Cidra. Habrá artesanos, comparsas y más. Viernes es el encendido de la Navidad y en la música estarán Wilfridín El Bohemio Sexy, Victoria Sanabria y Joseph Fonseca. Sábado desde la 1:00 p.m. se presenta la tuna escolar de Cidra y varios talentos locales, y en la noche, Luis Vázquez y Límite 21. El domingo: Grupo Quimera, Herencia Boricua, Andrés Jiménez y Milly Quezada.
Festival Arroz con Dulce y Almojábanas y encendido
Todo el fin de semana en las plazas Santo Domingo y Francisco Mariano Quiñones de San Germán. Con kioscos y artesanías. Viernes es el encendido de la Navidad con Los Cantores de San Juan, La Hormiga Brava y Oscarito. Sábado están Los Payarockers, Son Libre, Tuna de Chavalas, Reyes de La Montaña y Victoria Sanabria. El domingo hay bomba y trovadores, después Esencia y Cultura, Caobaná y Rika Swing.
Festival del Descubrimiento y encendido navideño
Viernes y sábado en la plaza pública de Aguada. En tarima viernes están Barreto El Show y Hermes Croatto; y sábado encienden la Navidad con el certamen Pico a pico de trovadores en la tarde y después del encendido Manolo Ramos y Luisito Ayala y La Puerto Rican Power.
Agroferia Navideña en Barceloneta
Sábado y domingo en la antigua Centra Plazuela. Artesanos, exhibiciones, actividades para niños y comida típica. Sábado inicia con actividades para niños, el show de Puerto Rico Gana y un bombazo. El domingo hay misa jíbara con Mariano Cotto, seguida por Renacer Criollo, Andrés Jiménez, Pirulo y La Tribu y Willie Rosario.
Festival Navideño de Santa Isabel
Sábado y domingo en la plaza pública. Con kioscos, artesanías y más. El sábado hay comparsa navideña seguida de Tuna Antillana, Cristian Diana y Bonny Cepeda; el domingo encuentro de trovadores seguido por Mariano Cotto, Los Cantores de Bayamon y Andrés Jiménez.
Bomba en Santurce
Viernes en el Father Bar & Grill (calle Castro Viña #170, Santurce). Desde las 8:30 p.m. despójate del estrés de la semana con Con Bomba Salitre.
Carrera de Trineos
El domingo en el frente marítimo de Cataño (avenida Las Nereidas). Música en vivo, personajes navideños, actividades para niños y una deliciosa variedad gastronómica frente a la bahía.
Festival de bomba, plena y salsa
El domingo desde las 12:30 p.m. en Amelia Waterfront en Guaynabo. Con la música de Montunéalo, Afriktaal, Grupo Sub-Cultura, Los Friends, Costa Brava y Charlie Cruz.
Encendidos navideños:
- En Humacao: Todo el fin de semana en la tarima del estacionamiento frente al Terminal Norte.
- En Canóvanas: Hoy en la plaza de recreo con música de Algareplena y La Mulenze.
- En Manatí: sábado desde las 6:00 p.m., en la plaza pública. Con Christian Alicea y Olga Tañón.
- En Añasco: Hoy dese las 8:30 p.m. en la plaza pública. Con Los Cantores de Bayamón, Plena Libre y Wilbert Yariel “El Diamante del Cuatro”.
- En Dorado: Hoy en la plaza de recreo. Con desfile, música, el tradicional mercado navideño y música de José Nogueras, Familia Sanabria y La Sonora Ponceña.
- En Corozal: Mañana desde las 8:00 p.m. en la plaza de recreo. Con el Club de volkis iluminados y Santa Claus. En tarima estarán José Nogueras y Arnaldo Vallellanes.
- En Isabela: Mañana en la plaza de recreo. Con Alfonso Vélez y Plenéalo, desde las 7:00 p.m.
- En Adjuntas: Mañana en la plaza pública desde la 1:00 p.m. Con Hermanos Sanabria, La Tribu de Abrante, Tío Alex y el Tren de la Alegría y la Payasa Fresita.
- En Vega Baja: El domingo en la plaza pública, con carnaval, comida y música con José Nogueras y Límite 21.