Fiestas patronales de Moca

En las inmediaciones del Castillo Labadie (Palacete Los Moreau, barrio Aceituna). Con machinas, artesanías, gastronomía y buena música. Viernes con Suénalo Banda, Sony Band, Amigos Unidos y Rika Swing. Sábado están Fusión Jíbara, Nietos de Papá (parranda mocana), Conjunto Cabán Vale y Son de Barrio. El domingo es el encuentro de trovadores, segido por Gelo Sabor y Caña Brava.

Festival Nacional Indígena Las Maboyas

Todo el fin de semana en la plaza pública de Jayuya. Música, artesanías y más. Viernes es el encendido del Fuego Taíno, seguido por Banda Indígena de Jayuya y en la noche, Armonía Cultural y George D. Sullivan. Sábado están Gíbaros de Altura, Inarü, Banda Indígena, Tepeu, Ingrid y Dennis, y Luisito Berdecía y su grupo. El domingo están Bomba pa’l pueblo, Son Nación, Banda Indígena y Riestra y Los Bohiques.

PUBLICIDAD

Festival del ñame y la carne frita

Todo el fin de semana en el casco urbano de Villalba. Viernes con Son Avancino, Grupo Brega con eso, Plena Verdad, José Nogueras y Costa Brava. Sábado con Grupo Dinastía Cruz, Orquesta de Corrección, Son de Veteranos, Salsa Urbana, Orquesta MVP y Sonora Ponceña. El domingo es la 4ta Copa de Trovadores, seguida de Sabrosos del Merengue, el junte de los Hermanos Sanabria y Orquesta Abran Paso.

Festival de La Paloma Sabanera y encendido

Todo el fin de semana en la plaza pública de Cidra. Habrá artesanos, comparsas y más. Viernes es el encendido de la Navidad y en la música estarán Wilfridín El Bohemio Sexy, Victoria Sanabria y Joseph Fonseca. Sábado desde la 1:00 p.m. se presenta la tuna escolar de Cidra y varios talentos locales, y en la noche, Luis Vázquez y Límite 21. El domingo: Grupo Quimera, Herencia Boricua, Andrés Jiménez y Milly Quezada.

Festival Arroz con Dulce y Almojábanas y encendido

Todo el fin de semana en las plazas Santo Domingo y Francisco Mariano Quiñones de San Germán. Con kioscos y artesanías. Viernes es el encendido de la Navidad con Los Cantores de San Juan, La Hormiga Brava y Oscarito. Sábado están Los Payarockers, Son Libre, Tuna de Chavalas, Reyes de La Montaña y Victoria Sanabria. El domingo hay bomba y trovadores, después Esencia y Cultura, Caobaná y Rika Swing.

Festival del Descubrimiento y encendido navideño

Viernes y sábado en la plaza pública de Aguada. En tarima viernes están Barreto El Show y Hermes Croatto; y sábado encienden la Navidad con el certamen Pico a pico de trovadores en la tarde y después del encendido Manolo Ramos y Luisito Ayala y La Puerto Rican Power.

PUBLICIDAD

Agroferia Navideña en Barceloneta

Sábado y domingo en la antigua Centra Plazuela. Artesanos, exhibiciones, actividades para niños y comida típica. Sábado inicia con actividades para niños, el show de Puerto Rico Gana y un bombazo. El domingo hay misa jíbara con Mariano Cotto, seguida por Renacer Criollo, Andrés Jiménez, Pirulo y La Tribu y Willie Rosario.

Festival Navideño de Santa Isabel

Sábado y domingo en la plaza pública. Con kioscos, artesanías y más. El sábado hay comparsa navideña seguida de Tuna Antillana, Cristian Diana y Bonny Cepeda; el domingo encuentro de trovadores seguido por Mariano Cotto, Los Cantores de Bayamon y Andrés Jiménez.

Bomba en Santurce

Viernes en el Father Bar & Grill (calle Castro Viña #170, Santurce). Desde las 8:30 p.m. despójate del estrés de la semana con Con Bomba Salitre.

Carrera de Trineos

El domingo en el frente marítimo de Cataño (avenida Las Nereidas). Música en vivo, personajes navideños, actividades para niños y una deliciosa variedad gastronómica frente a la bahía.

Festival de bomba, plena y salsa

El domingo desde las 12:30 p.m. en Amelia Waterfront en Guaynabo. Con la música de Montunéalo, Afriktaal, Grupo Sub-Cultura, Los Friends, Costa Brava y Charlie Cruz.

Encendidos navideños: