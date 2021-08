El Negociado de la Policía de Puerto Rico intervino anoche con el salsero Lalo Rodríguez mientras este caminaba cerca de las 11 de la noche por la carretera PR-876 de Trujillo Alto en aparente estado de embriaguez.

Según reportó Noticentro, las autoridades recibieron una llamada sobre un hombre que aparentemente se encontraba tirado cerca de unos zafacones en el área y cuando agentes llegaron al lugar se percataron que se trataba del mencionado cantante.

El noticiario agregó que el reconocido exponente de salsa tuvo varias negociaciones con el Negociado de la Policía y finalmente fue montando en una patrulla donde posteriormente sería llevado a una institución hospitalaria, según se esuchó decir a uno de los agentes en los visuales transmitidos por Wapa.

‘’Todos están pendiente a las cosas malas pero no se acuerdan que metí el 18 de julio en Río Grande las fiestas patronales... las cerré... fue espectacular... y el 25 en Guánica. De eso no se acuerdan, ¿verdad?. Pues ahora c^&%$ en su m^%$ porque yo digo lo que yo veo”, dijo el intérprete al reportero de Noticentro en tono molesto.