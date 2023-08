En un ambiente festivo, enmarcado en mucha emoción, la cantante Awilda “La mimosa” celebró sus 40 años de carrera artística el pasado domingo en la sala Carrmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas.

Tras finalizar la antesala bailable a cargo de las orquestas La Criolla, y de Javish Victoria, apareció en el escenario una radiante Awilda Pedroza, ataviada de un elegante traje largo, negro y azul.

La vocalista hizo un recorrido musical de los grandes éxitos que le dieron un sitial en la música popular puertorriqueña, así como otros reconocidos temas.

Inolvidable, Tres palabras, Costumbres y El mimoso, éxito que dio origen a su nombre artístico, abrió su concierto que duró más de hora y media.

Incluyó, además, canciones de su más reciente producción discográfica,”Awilda la mimosa canta para ti” y canciones de compositores del patio y extranjero.

“Demasiadas emociones que Dios me ha permitido vivir con un público que a pesar del tiempo sigue mi carrera. Mi corazón estalla de alegría. Cuarenta años se dice fácil, pero no lo es”, fueron las primeras palabras de Awilda al público que celebró de principio a fin su concierto.

Dirigida por el maestro del piano Junito Laredo, continuó con mucho feeling su viaje musical, con los temas Mar y cielo, de Julito Rodríguez; Total, de Virginia López; Propiedad privada, Amar amando y Nuestro juramento, de Benito de Jesús; esta dos últimas canciones las cantó bajo los acordes de la trompeta, de Elías Santana, integrante del Conjunto Quisqueya.

La veterana cantante hizo despliegue de su poderío vocal y dominio escénico, cautivando al público. Una de los números más aplaudidos fue Secretaria, de Juan Carlos Calderón.

“Esté tema fue de los primeros que grabé en un disco que me produjo Alfred D. Herger, uno de esos ángeles de la vida que Dios me regaló. Gracias Alfred, donde quiera que estés, te llegue mi alegría y gratitud”, manifestó una agradecida Awilda.

Su esposo Javish, quien estuvo atento todo el tiempo a su presentación, tomó la palabra en un intermedio musical para destacar su calidad artística.

“Puerto Rico tiene grandes voces, pero la mejor la tengo en mi casa hace 44 años. Me siento sumamente orgulloso y feliz de que todo te haya salido bien. Yo se que ella sin mí no es nada y yo sin ella no soy nada también; estamos complementados”, expresó.

De inmediato, Awilda se dirigió a su media naranja y tomando su cara le reciprocó: “sé que has estado muy nervioso, Dios nos ha permitido vivir momentos muy hermosos. Gracias por siempre estar a mi lado”.

El matrimonio de cantantes aprovechó la ocasión e interpretaron a dúo Te lo pido por favor, clásico de Juan Gabriel, arrancando sonoros aplausos de los presentes. Otro dueto que provocó revuelo entre la audiencia se dio entre Awilda y la cantante doradeña radicada en Ponce Lucy Nevárez. Las vocalistas interpretaron magistralmente el tema Cosas del amo, éxito en voz de Vikki Carr y Ana Gabriel.

Awilda complació a sus fans interpretando sus éxitos esperados, sino que los saludó mesa por mesa. Recordó y agradeció a su exdirector musical, Georgie Rivera -quien falleció el pasado año-, por haberla acompañado por largos años,

La mimosa recibió de manos de la comunicadora Iris Yolanda Contrón una placa en cristal de producciones Sol Reyes, productor del evento musical, en reconocimiento de su trayectoria musical.

Como antesala al cierre, Awilda invitó al escenario a la joven violinista Inara, quien tocó su gran éxito, La gata bajo la lluvia. Con este tema cerró con broche de oro su espectáculo ante al público, que de pie la ovacionó y despidió.