El cantante Sammy Marrero celebrará este domingo el cumpleaños 78, y cada día que pasa, agradece a Dios que le "sigue dando vida”. A veces, sin embargo, no puede evitar que la mente se le distraiga pensando en el proceso de juicio que enfrentará a partir del 19 de mayo en el Tribunal Federal en Puerto Rico por los derechos de propiedad de las composiciones de Raphy Leavitt.

“Hay noches que sigo pensando en el proceso, pero no empece a eso, trato de conciliarme con eso”, dijo la voz de la mayoría de las canciones de la orquesta La Selecta. “Trataré de hacer lo mejor posible en mis capacidades”.

Marrero y cerca de 12 músico de La Selecta fueron demandados por los herederos del director musical Leavitt en reclamo de derechos de autor y daños. La demanda presentada en el 2016 establece que el cantante violentó una petición de “cese y desista” para que no utilizara ningún material propiedad del fenecido pianista. Según los familiares de Leavitt, de 65 canciones registradas por Leavitt, un total de cinco han sido “interpretadas, reproducidas, distribuidas o adaptadas” sin autorización por Marrero y los músicos que le acompañan.

Ayer trascendió que los familiares de Leavitt, incluida la viuda María Milagros Barreto Cabrera y los hijos, Rafael José y Sheila Marie, transaron con el productor o promotor Jesús Arce Ramos, quien era parte de la demanda por una contratación a Marrero. El acuerdo incluyó unas disculpas por parte de Arce Ramos.

El licenciado Peter John Porrata, abogado de Marrero, indicó que esa transacción no incluyó a Marrero ni a los músicos, y hasta este momento no vislumbra que se de alguno previo al juicio. Primero, porque la cantidad ofrecida por los demandantes no complace a los demandados, y segundo, porque “ninguno de los músicos está dispuesto a pedir disculpas”, afirmó el abogado. “Por lo que he visto hasta ahora no creo que vaya a haber una transacción”.

Porrata, no obstante, reconoció que “hubiera estado más positivo” en torno al juicio si hubiera sido por jurado, y no por tribunal de derecho, como será. “Eso hubiera sido un escenario ideal”, señaló sobre un juicio por jurado. Ahora, será “vergüenza contra dinero”.