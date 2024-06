Esperanza, optimismo y fe, esos valores son los que quiere llevar el cantante Práctiko con “La verdad siempre gana”, su más reciente proyecto musical donde persigue alentar al público boricua en momentos de incertidumbre, retos y desgracias.

El rapero cristiano dialogó con Primera Hora sobre su más reciente reproducción larga, que consiste en nueve canciones de su autoría con los que aspira a motivar a sus oyentes a tener un momento de reflexión.

‘“La verdad siempre gana” es un mensaje literal, desde la canción número uno hasta la canción número nueve, donde a pesar de todas las dificultades que están pasando en Puerto Rico y en el mundo, la verdad va a seguir ganando, y la verdad es Jesús”, indicó el exponente urbano, quien aseguró que sus mayores influencias son los raperos Vico C y Manny Montes.

De hecho, estos dos artistas sirvieron como inspiración para darle rienda suelta a su proyecto artístico que tiene como meta llevar palabras de aliento mediante el rap y hip-hop.

Sin embargo, el cagüeño aseguró que esos no son los únicos géneros en los que incursionó con esta producción, dado que quería demostrar que las enseñanzas del evangelio que conoce desde la niñez lo puede llevar a cualquier ritmo.

“El mensaje es uno muy directo, es un mensaje social, positivo, cristocéntrico, y la idea es poder llevar un mensaje de esperanza ante tanta situación que está pasando en Puerto Rico, en el mundo, se están dando demasiadas cosas”, manifestó.

No obstante, el boricua aclaró que su propuesta, que también cuenta con colaboraciones de exponentes como Rubinsky RBK, Bryan Booz, Barajas y Temperamento, no es solo para el sector creyente, sino que el mismo está abierto para esos que necesitan un momento para aliviarse de la angustia del día a día.

“Las canciones que estamos trabajando no es solamente para un sector de personas, no es un sector cristiano ni es nada de eso. Nosotros estamos trabajando música para todo tipo de personas, creas o no creas, porque la idea es tener un alivio mental, y un alivio musical con algo más positivo, algo más esperazador”, destacó “Yo soy fiel creyente de que la música no obliga a nadie, pero sí influye demasiado en las personas. Estamos tratando de influir positivamente en la vida de quienes nos escuchan”.

El cagüeño aseguró que se encuentra trabajando su primer concierto, donde interpretará temas de su repertorio, presentaciones con colegas del género urbano-cristiano, y cautivará con su mensaje de esperanza el próximo viernes, 9 de agosto, a las 8:00 de la noche, en La Respuesta, en Santurce. Dicha función contará con presentaciones de artistas del género como Gabriel EMC, Micky Medina, Cshalom, Eliud L’Voices, Siete Nueve y el mismo Manny Montes.

“Esto será un concepto bien completo y chévere. Las personas van a ser parte de la experiencia también, porque van a ver artistas pintando en diferentes medios, la gente podrá manifestarse como quiere. Además, la presentación contará con artistas cristianos y seculares en un mismo espacio. La idea es que nosotros podemos convivir, y que nosotros, los artistas, podamos influir positivamente con nuestra música”, aseguró Milton Samuel López, nombre de pila del cantante.

El álbum “LVSG” ya está disponible en todas las plataformas digitales y los boletos para el concierto ya están a la venta en PRTicket o llamando al (787) 200-7110.