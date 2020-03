Los productores del Concierto Sinfónico Tributo a Los Beatles en conjunto con la Royal Symphony Orquestra, que se realizó el pasado 7 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce, harán una transmisión del mismo mañana domingo a las 7:00 p.m. a través de la página de Facebook de la Royal Symphony Orquestra (https://m.facebook.com/royalsymphonyorchestrapr/).

El concierto, que unió a la orquesta sinfónica con la banda tributo The Jukebox y la participación de José Feliciano, se presenta como muestra de solidaridad con el pueblo en momentos retantes y para enfatizar en el mensaje de #quedateencasa.

Con un repertorio de más de 27 canciones, incluyendo éxitos como Let It Be, Yesterday, Hey Jude, Twist and Shout, entre otros, el concierto transporta al público en un viaje inolvidable a la época de gloria del mítico grupo inglés.

Los arreglos y la dirección musical fueron del profesor del Conservatorio de Música, Armando Ramírez.