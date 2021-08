La pandemia por el COVID-19 el año pasado lo sorprendió en medio del júbilo por un álbum estrenado tras dos años sin lanzamiento, y con una gira en comienzo.

Como a muchos en la industria de la música, la frustración asomó en el ánimo del cantante Prince Royce, a quien le tomó varios meses asimilar que la nueva realidad tomaría más tiempo de lo que se esperaba.

“Al principio me impactó mucho en el sentido de que yo no había soltado disco en dos años, y el año que pasó esto estoy de gira con 45 shows y en el show número cuatro es que pasa esto. ¡No me dejaron hacer ni la mitad! (ríe) Entonces yo me sentí como que ‘qué mala suerte’, justo cuando salgo (con el álbum Alter ego), y estaba como que bien down por un tiempo”, confesó a Primera Hora mediante videollamada desde Miami, Florida, donde reside. “Y de repente digo ‘you know what? (¿sabes qué?), yo no soy el único que está pasando por esto. Mucha gente también. Tengo que estar feliz de que tengo salud, de que puedo resolver. Hay gente que quizás está perdiendo la casa, que están perdiendo trabajo, y yo gracias a Dios he podido sostenerme sin shows’”, reflexionó el artista de ascendencia dominicana, nacido en Nueva York.

En julio del mismo año contrajo el virus. “Ahí como que me dio una mini depresión porque en ese entonces no sabíamos mucho, no teníamos mucha información”.

Pero la ilusión por retomar las riendas creativas para sorprender a su fanaticada volvió a tocar a su puerta. Además, valoró que ganaba un tiempo para él y los suyos, incluyendo con su pareja Emeraude Toubia, con quien contrajo matrimonio en 2018.

“Me dije ‘vamos a estar más activos, vamos a hablar con los fans, a empezar a hacer TikTok’. Tomé clases de Berklee online en música”, recordó sobre la oportunidad virtual en el prestigioso instituto educativo de música. “Disfruté mucho con mi familia, con mi pareja, que tenía tiempo sin estar en casa”.

Dentro las ideas que surgieron en esta etapa, se incluye el sencillo Lao’ a lao’, que espera incluir en la próxima producción discográfica que contempla lanzar el año próximo. El tema cuenta con un vídeo musical que estrenó ayer.

“Es una bachata pop donde proyecto este flow playero”, describió sobre el tema. “Es disfrutar del momento, como decir ‘no necesito mucho, solo quiero estar contigo y donde sea que esté contigo lo paso bien, la pasamos bien’. Soy una persona que soy así cuando me invitan a un lugar, llego y no importa dónde sea, vamos a pasarla bien. Así nació el concepto de esta canción en la cuarentena”.

El vídeo musical, filmado en Miami, presenta secuencias coloridas y en un ambiente de playa.

“Empieza bien dark (oscuro), la novia que llama que está rompiendo conmigo. Entonces de repente camino a una puerta y entro como a otro mundo, donde el mundo es con más color y más positivo”, describió. “Fue también como que lo que estamos viviendo, como que viendo al final del túnel y que queremos llegar, y que la vida es así, uno tropieza, uno se cae, y creo que uno aspira siempre a levantarse, y que al final siempre, si uno sigue motivado y positivo, uno llega a la felicidad”, describió. “Quise proyectar energía positiva, que se proyectara romanticismo, que creo que es lo que necesitamos, es lo que sentimos con esta canción”.

Unidos en la distancia

El intérprete mencionó que su compañera sentimental se encuentra de trabajo en California.

“Ella está superbién. Está grabando un show de Amazon ahora. Ella es actriz. Está grabando en Los Ángeles”, dijo. En junio de este año se anunció la participación de Emeraude Toubia en la serie de la comedia romántica With Love.

El cantautor habló de la dinámica para mantener sólido su matrimonio con la artista canadiense de ascendencia mexicana, a pesar de la distancia. “Nos turnamos. Yo me voy para Los Ángeles. Ella viene para Miami. Nos damos turnos”, compartió sobre su relación con quien describe como “buena gente, humilde, sencilla”.

De vez, Prince Royce reveló cómo es su lado romántico, y cuánto cree en la importancia de estar alerta a que la llama del amor continúe encendida.

“Siento que sí es importante siempre del hombre a la mujer, y de la mujer al hombre también, de vez en cuando hacer cosas especiales, cosas diferentes para mantener ese spice (sazón) en la relación, sobre todo cuando es una relación de muchos años. Creo que es importante tomarse su tiempo para unas vacaciones, aunque no tiene que ser a Bali (Indonesia), pero de vez en cuando un little getaway (pequeña escapada). Trató de siempre ser romántico, pero quizás en las letras (de las canciones) soy extra romántico (ríe)”.