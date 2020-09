Bien se dice que los tiempos de crisis provocan grandes transformaciones. La historia de Pro Arte Musical es una de persistencia y resiliencia. La pandemia y las debidas regulaciones para la producción y ejecución de espectáculos públicos nos obligaron a explorar nuevas formas de cumplir con nuestra misión, y llegamos hasta sus hogares con estos maravillosos conciertos virtuales.

El próximo sábado 3 de octubre Pro Arte Musical presenta en concierto a las 7:00 p.m. a la soprano puertorriqueña Laura María Pabón Figueroa. Laura María inició sus estudios musicales a los cuatro años en la Escuela Preparatoria del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR), y es egresada de la Escuela Libre de Música de San Juan Ernesto Ramos Antonini, donde estudió guitarra con el Maestro Iván Rijos. Comenzó su formación vocal a los diecisiete años con la reconocida soprano Hilda Ramos y, eventualmente, entrenó con las profesoras Diana Alvarado, Laura Rey, entre otros. Como coralista, ha integrado la Coral Lírica de Puerto Rico y la Coral Filarmónica de San Juan.

En 2017, debutó como solista con el rol de Armida en la ópera Rinaldo de Georg Friedrich Händel en el Festival Vozarteum. Al año siguiente, formó parte del International Vocal Arts Institute de Nueva York y figuró en la producción de la ópera Cendrillon de Jules Massenet en el Institut Canadien d’Art Vocal en Montreal. En 2019, completó su bachillerato en ejecución vocal en el CMPR, bajo la tutela de la mezzosoprano Ilca López, y recibió la medalla del Departamento de Canto como estudiante más destacada. También fue merecedora de la beca Dr. José Rabelo y del premio Roberto I. Ferdman que ofrece Pro Arte Musical. Más tarde, encarnó el rol de “Lisette” en la comedia lírica La Rondine de Giacomo Puccini en el Chicago Summer Opera. Actualmente, cursa estudios graduados a nivel de maestría en la prestigiosa Mannes College The New School for Music en Nueva York con la soprano norteamericana Beth Roberts.

Desde 2005, Pro Arte Musical mantiene la Serie Nuevos Virtuosos bajo el nombre de Fili G. Gill, en honor a quien -en vida- fuera la madrina y principal gestora de este proyecto. Como miembro de su junta directiva, la señora Gill organizó el primer concierto de esta serie en 1991, con el propósito de presentar el virtuosismo de jóvenes artistas cuyas ejecutorias y méritos le hayan ganado el favor del público y merecido las más selectas distinciones. Pro Arte otorga anualmente el Premio Roberto I. Ferdman a estudiantes sobresalientes que hayan completado un grado académico en música y estén próximos a comenzar estudios postgraduados en composición, dirección y ejecución vocal o instrumental; por ello, nos place presentar a la distinguida joven Laura María Pabón en este recital.

Su programa de concierto incluye piezas de Robert Schumann, Richard Strauss, Hugo Wolf, Franz Lehár, Emile Paladilhe, Francis Poulenc, Giacomo Puccini, Xavier Montsalvatge y nuestro insigne compositor Héctor Campos Parsi. Laura María será acompañada al piano por la Maestra Diana Figueroa, su señora madre. Esta presentación fue filmada en la Sala de Drama René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en colaboración con el equipo técnico y audiovisual de Producciones La Vid.

Para disfrutar de la presentación, accede al portal oficial de Ticketera Live.