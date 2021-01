A propósito del reciente Día de Reyes corría en las redes sociales una carta firmada por “el mundo” en la que se le pedía a Gaspar, Melchor y Baltasar que “regresen los conciertos y festivales”.

La productora Soraya Sánchez, al igual que el iluminador Leonardo Aguilú, fueron algunos de los miembros de la industria del espectáculo que compartieron la carta digital. Es una petición que puede parecer simple para algunos menos para los cientos de profesionales que localmente conforman esta industria que anualmente genera millones a la economía del País.

La profundidad del mensaje se comprende al dar con la realidad de que es uno -sino, el único sector- que desde que se ordenó el primer cierre de emergencia en marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19, está prácticamente inactivo, salvo los eventos esporádicos que se han podido realizar en formato drive in, o desde los balcones de algunas hospederías en la Isla, pero por los límites de capacidad, “no son costo-efectivos”, aseguraron Francisco “Paco” López y Alejandro Pabón, quienes aun así decidieron echarlos adelante para originar algún tipo de actividad artística.

Realmente ves los números y no te dan ganas de hacerlo, pero era más para reactivar la industria, para que todos los suplidores que estaban tan afectados con todo esto, guisaran” -Francisco "Paco" López, productor, sobre eventos drive in

Uno de los eventos recientes, tipo drive in, es la Feria Agrícola y Safari, que tradicionalmente se realiza en el Valle de Lajas durante el verano, pero en respuesta a la crisis de salud, cambió de fecha y comenzó en diciembre, extendiéndose hasta este domingo 10 de enero con una buena acogida por parte del público.

“Ver que la industria se reactivó de alguna manera con este tipo de proyectos que estamos haciendo, pues es bien bueno para nosotros como productores, pero también para el país, que estaba en esa tristeza colectiva, ese encierro”, destacó el productor de la feria, Rolando Santa “El Pachá”.

Salvo estas excepciones, las pérdidas para el sector del entretenimiento son millonarias, “sin precedente”, sobre $100 millones, mínimo, afirmó el productor José “Pepe” Dueño, quien al igual que sus colegas Sánchez, El Pachá, Alejandro Pabón, Francisco “Paco” López y César Sainz, son conscientes de la crisis de salud y muestran disposición a trabajar alrededor de la seguridad sanitaria que implica. No obstante, el cierre de los teatros y arenas, entre otros espacios de recreación, ha resultado en pérdidas que no son exclusivas de los productores, sino también para el Gobierno que deja de devengar contribuciones y el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), para los cientos de profesionales que dan vida a cada evento -desde fiestas patronales y festivales culturales hasta conciertos y obras de teatro-, así como para los negocios que se benefician de esta industria, entre estos, estacionamientos, restaurantes, hoteles y vendedores ambulantes.

“La actividad que le genera la industria del entretenimiento al Gobierno, es importantísima. Gracias a ella han podido sostener el Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones, que son dos edificaciones que dependen muchísimo de una gran actividad económica, porque sus operaciones son costosísimas”, indicó Dueño, quien el año pasado dejó de presentar 18 eventos.

“Lo que más me entristece es que no ha habido una ayuda del gobierno. Cero. Y no la estoy pidiendo por mí, la estoy pidiendo por todos los empleados que dependen de este negocio. Muchas de estas personas el sustento era el trabajo semanal que aparecía en diferentes actividades de entretenimiento. Y estoy bien preocupado, porque hay gente que no aguanta más”, lamentó el empresario, aún con la esperanza de que el nuevo gobierno de Pedro Pierluisi atienda la situación de este sector con algún tipo de ayuda.

A tono con esa preocupación, Sánchez, quien es vicepresidente del Colegio de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (COPEP), señaló que “hemos estado trabajando en una serie de propuestas de ayudas para la industria desde que esto empezó”. Esa gestión, agregó, “la presentamos al Gobierno pasado y ya estamos en vías de reunirnos con el nuevo Gobierno para continuar buscando alternativas para todos”.

“Que abran al 100%”, clama César Sainz

La petición del productor César Sainz es que abran los teatros y arenas, y que sea el público quien decida si asiste o no.

“Estoy listo para trabajar tan pronto nos abran los teatros, pero que nos los abran completos, y que sea el público el que decida si quiere ir o no, y el que quiere ir y se protege, fabuloso, si acaso no tiene sus precauciones, estaré proveyéndoselas, pero tienen que dejarnos trabajar. Si nos nos dejan trabajar, el Gobierno me tiene que mantener”, advirtió. “Si nos permiten trabajar, si abren los teatros, y que se cuide cada cual, va a haber trabajo, porque el artista, los productores, todos los técnicos que viven del mundo del entretenimiento, tienen necesidad de trabajar, pero cómo se comienza eso, liberándonos los teatros, olvidándonos de los rollos de las capacidades y todo el mundo protéjase”, sostuvo Sainz, destacando que hay artistas puertorriqueños que están siendo anunciados para eventos en Estados Unidos.

Actualmente las únicas salas de entretenimiento abiertas son los cines, los cuales operan con un 30% de capacidad de público.

Auguran un “boom” de eventos cuando se reactive la industria

Confiados en que el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la Isla tenga un desarrollo positivo, la gente se vacune y retome la confianza en participar de los eventos masivos que hasta el 2019 marcaban récords de asistencia, el grupo de seis productores entrevistados por este diario augura que, una vez el Gobierno les dé el visto bueno para reiniciar sus proyectos, la agenda de espectáculos no se detendrá.

La mayoría de ellos apunta hacia agosto y septiembre como los meses en que pudieran retomar sus producciones, mayormente aquellas que tengan derecho de admisión y puedan controlar las condiciones del espacio. Soraya Sánchez, por el contrario, es más optimista y apuesta a que podrá presentar la próxima edición de los Premios Tu Música Urbano en junio, y en noviembre iniciar un proyecto para una plataforma de streaming.

Francisco “Paco” López y Alejandro Pabón, aunque están reprogramando algunos de los eventos que tuvieron que cancelar el año pasado para presentarlos durante el segundo semestre de este 2021, coinciden en la opinión de que el año grande para los espectáculos de artistas locales e internacionales será el 2022, inclusive ya ellos tienen fechas separadas para el 2023.

“El 2022 promete mucho. Hay muchos artistas con quienes he hablado, para decir más, tengo como 12 fechas separadas con el Coliseo de Puerto Rico”, anticipó el productor de No Limits Concerts.

El primer evento que llevaría a escena este año será el show de Jorge Pabón “El Molusco”, denominado “Bajito que se ofenden”. La nueva fecha será en noviembre. Igualmente continuará presentando unos shows en formato drive in y otros desde los hoteles junto con la Compañía de Turismo.

Alejandro Pabón, de Move Concerts, de la misma forma en que anticipa un 2022 de mucha actividad en términos de eventos, reconoció que el 2020 suponía haber sido el año en que grandes estrellas del pop norteamericano, así como bandas, regresarían a los venues locales. Ahora los shows que había confirmado para este año se le rodaron para el 2023, pues los artistas están reestructurando las giras a nivel mundial.

“Estamos buscando fechas en el 2022, y también en el 2023, porque lo que se espera es que cuando todo comience, va a haber un boom de la industria. La industria en los últimos años era récord a nivel de revenue (ingresos) global, entonces se espera que venga este gran boom a partir del 2022, cuando regrese el entretenimiento en vivo”, dijo Pabón, quien espera en marzo poder anunciar a un artista internacional para concierto en noviembre.

Pepe Dueño, por su parte, proyecta realizar, finalmente, la inauguración presencial del Coca Cola Music Hall con Ednita Nazario entre agosto y septiembre, así como otros shows de El Gran Combo de Puerto Rico, el motivador Daniel Habif, La Sonora Ponceña, Rauw Alejandro, Tito “El Bambino”, y para el 2022, Maroon 5 y posiblemente, Shakira.

César Sainz mantiene en agenda para octubre a los cantantes David Bisbal y Ana Gabriel.