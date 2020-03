El año pasado formó parte del equipo de trabajo encargado del montaje de tarimas de la primera edición de los Premios Tu Música Urbano. Este año, la experiencia de formar parte del evento llegó diferente.

“Fueron muchos sentimientos encontrados, además de estar un poco nervioso por la presentación (en tarima)”, rememoró el artista urbano Püdel respecto a la oportunidad de hacer su parte en el escenario con el sencillo en promoción, Misteriosa.

“Fue un sueño”, reiteró. “El año pasado trabajé en los premios montando tarima, la de adentro, la de la alfombra roja, todo eso, así que este año fue una experiencia bien bonita y bien agradecido con la gente de los premios y con Dios por la oportunidad”, compartió ilusionado.

PUBLICIDAD

La experiencia cobra mayor valor cuando recuerda que cantar es una pasión que reconoció desde niño. Pero consciente de la competencia en la industria de la música, dedicarse a esta vocación lo vio lejos.

Sin embargo, las oportunidades se presentaron en el camino, así que decidió abrazarlas y comenzar a trabajar para dedicarse por completo a lo que tanto disfruta.

“Nunca tuve la oportunidad de que alguien me dijera ‘mira Jonathan, vamos a un estudio’. No tenía la aspiración porque eso yo lo veía difícil”, dijo el artista natural de Bayamón.

“Nunca tuve esa oportunidad hasta hace unos años con un amigo mío. Estaba estudiando. Me dijo que me fuera a cantar y me llevó para el estudio con él. Ahí seguí hasta que me hice corista de él”, compartió como parte de sus inicios. El acercamiento para intentarlo como solista llegó.

“Me surgió la oportunidad de que me abrieran las puertas de otro estudio de un productor reconocido”, recordó Jonathan Gabriel Durán Maldonado, quien hace dos años se graduó de biomédica. Ahora vive a plenitud el esfuerzo para sobresalir en la música.

De su sencillo promocional, que presenta al ritmo de dancehall, describe que la idea surgió por la experiencia que atravesaba un amigo. “Es sobre esas mujeres que tú estás saliendo con ellas, como que te enchulas y, de la nada, se desapareció”, describió sobre el tema que también cuenta con un vídeo, y confesó que ha pasado por una vivencia similar.

“Sí, me ha pasado, que empieza normal, todo bien lindo, todo bien bello al principio, y de la nada, se fue o de repente vira de nuevo y es como que ‘¿cuál es el misterio, el juego tuyo?’”, confesó. “Yo paro el juego, simplemente, me fui. A mí me gusta la seriedad. Hay mujeres y hombres que les gusta jugar así, pero ahí yo no me apunto, no soy así”, aclaró con énfasis.

PUBLICIDAD

La ilusión de la fama, por supuesto, forma parte de su norte, y asegura estar preparado no solo para la bonanza de una vida artística exitosa, sino también para los sacrificios que pueda conllevar.

“Uno se va preparando con las vivencias. En esta etapa en la que estoy, soy consciente de eso. Siempre seré yo. Siempre he sido yo y eso me ha ayudado mucho, y cojo consejos de todo el mundo, pero siempre por mi línea”, aseguró el intérprete urbano, quien reveló que para su nombre artístico se inspiró en su barbero cuando lo apodó de esa manera por la cabellera abundante que tenía hace años, haciendo referencia al perro de raza Poodle.