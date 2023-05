¿Un nuevo álbum? ¿Serán 13 canciones?

La estrella urbana Bad Bunny se distingue por promociones creativas a la hora de lanzar sus proyectos. El jueves en la noche lanzó el vídeo del tema “Where She Goes”, interpretada casi en su totalidad en español. El clip muestra varias tomas con la frase “Nadie sabe”, además del número 13, por lo que las conjeturas de que se trata de “pistas” sobre un nuevo plan artístico ya comenzaron a inundar diversas redes sociales, aunque la voz de “Neverita” no se ha pronunciado al respecto.

El vídeo, que se filmó en el desierto de California, presenta al vocalista conduciendo un auto a toda velocidad, y tomas en la noche en las que se divierte al ritmo de una fiesta.

En el video se ve también el número 13 en un bizcocho. Al final del clip, que cuenta con apariciones de numerosas estrellas como Dominic Fike, Frank Ocean, Isabella Manderson, Julian Consuegra, Juliana Nalú, Lil Uzi Vert, Ronaldinho, Sabrina Zada y Ysham Avdulahi, se observan las palabras “Nadie sabe”, en una valla de publicidad.

Si bien algunos infieren que se trata simplemente de la respuesta a la pregunta que plantea el título Where She Goes (donde ella va), unos apuestan a que quizás es el anuncio de un nuevo lanzamiento en la música (canción o álbum) para el 31 de mayo, 13 días después del estreno de la canción. Otros infieren que se trata del primer tema de un próximo álbum, que quizás tendrá 13 temas.

De igual forma, durante su participación en la cartelera de WWE Backlash, en Puerto Rico, el reconocido artista usó una camisa con el número 13 en el pecho.

También, hubo usuarios que le vieron relación con uno de sus discursos en sus shows en el festival Coachella en abril, cuando expresó que “la gente” piensa que conoce “la vida de los famosos”, pero “no saben” lo que sienten o cómo viven.

Más allá de la respuesta verdadera, lo cierto es que para el agrado de su fanaticada, el Conejo Malo sigue con una agenda de planes musicales en un año que dista del descanso en la música que en 2022 confesó que tomaría.