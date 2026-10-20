El cantante español Quevedo, que saltó a la fama internacional en 2022 con ‘Quédate’, su colaboración con el productor argentino Bizarrap, confesó este lunes en Miami que mantiene una relación de amor y odio con esa canción, y defendió el papel de las Islas Canarias como puerta de entrada de los ritmos latinos en Europa.

“Yo cuando empecé a vivir de la música fue en enero de ese año, del 2022, y en verano sale esta canción (…) La he amado, la he odiado, la he vuelto a amar, la he vuelto a odiar”, relató el artista, de 24 años, en el primer día de la Semana Billboard de la Música Latina, considerada el principal encuentro de la industria.

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El intérprete opinó que es una “canción como que aborreces” y que la ha “escuchado demasiado”, aunque ahora está en un punto en el que la ama de nuevo.

“Obviamente, no sé, la canción me cambió la vida y siempre le tendré ese cariño, pero es verdad que el estribillo lo tengo ahí (en la mente)”, añadió entre risas.

Quevedo, nacido en Madrid y criado en Canarias, un archipiélago español situado en el Atlántico frente a la costa africana, sostuvo que las islas “han sido un lugar fundamental para introducir ritmos latinos en Europa” por sus estrechos lazos con América Latina, adonde emigraron miles de canarios durante el siglo XX, sobre todo a Venezuela y Cuba.

“Muchos artistas latinos durante toda la historia de sus carreras han empezado ese camino hacia Europa por Canarias”, afirmó el músico, que participó en un panel sobre el futuro de la música urbana junto al cantante chileno Kidd Voodoo.

A su juicio, en las islas el reguetón y otros géneros latinos nunca fueron una novedad: “Antes de este mundo globalizado en el que todo el mundo escucha todo, siempre habíamos conectado mucho con los ritmos latinos y no se nos hace algo nuevo, que en otros lugares quizás sí lo es”.

El artista, que en abril publicó ‘El Baifo’, su tercer álbum, dedicado a Canarias, aseguró además que en el archipiélago está surgiendo una nueva generación de músicos con creciente eco en el resto de España. “Yo me siento canario, ¿me entiendes? Me gustaría como que la gente lo entendiera más”, dijo.

La Semana Billboard de la Música Latina se celebra en Miami hasta el 22 de octubre, cuando culminará con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina