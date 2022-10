Chile - Daddy Yankee está firme en su despedida. Sin restarle emoción al adiós que comenzó el pasado julio con la gira “La última vuelta”, su mente está fijada en el día en que se levante y no tenga planes. “Quiero darme la oportunidad de vivir”, dice. Las cerca de tres décadas dedicadas a la música urbana las lleva con gratitud, con la satisfacción de cumplirse el anhelo propio de convertirse en un referente del reguetón desde su patria, la que asegura no dejará cuando abrace el retiro. “Yo me quedo en Pe Erre”, aseguró.

Es casi el mediodía del 27 de septiembre, poco tiempo después de que ejecutivos de Spotify le quitaran el manto negro a una estatua que inmortaliza al artista en la capital chilena, ciudad del mundo donde más se escucha su música, según datos de esa plataforma digital.

En uno de los pasillos del backstage en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos su núcleo de trabajo más cercano montó el set para esta entrevista de 15 minutos. Alrededor todo es un ir y venir del personal de producción y talentos que lo acompañarían en la serie de tres conciertos que ofrecería a casa llena (66 mil personas por día) en esa arena.

Se acerca relajado. Vestido de negro desde las gafas hasta los tenis. Saluda con la familiaridad de quien se encuentra a un coterráneo en una tierra lejana, pero también muy consciente de que el reloj no para.

El anuncio de su retiro en marzo de este año tiene una raíz muy personal. No significa que vaya a abandonar la música por el resto de su vida. “Ese instinto natural está ahí”, afirmó y no lo va enterrar. Lo que no tiene es prisa por saber cómo la abordará después del 6, 7 y 8 de enero de 2023, cuando se despedida oficialmente desde el estadio Hiram Bithorn en San Juan.

“(Quiero darme) la oportunidad de experimentar incertidumbres en la vida. Siento que fue trabajo todo el tiempo y cuando trabajas, obviamente, sacrificas muchas cosas de ti para darte la oportunidad de vivir y eso es lo que quiero ahora, relajarme”, reiteró.

Raymond Ayala Rodríguez deja a sus 46 años el ritmo de trabajo que comenzó en la adolescencia, cuando lo que hace hoy día estaba marcado con el sello de underground. Se va “en vigor, en paz y en salud”. Hace un tiempo logró vencer los demonios del azúcar -”me gobernaba muchísimo”-, comenzó a trabajar con su nutrición y acondicionamiento físico, lo que se refleja en una mayor agilidad en tarima.

“No me di una mala vida, siempre estuve trabajando”.

Bad Bunny, el mejor artista que tiene el mundo

Esta última vuelta de Daddy Yankee no es una carrera de relevo en la que en algún momento le entregará el batón a otra figura del ámbito urbano. Eso le corresponde al público, consideró. A Bad Bunny, sin embargo, lo separa como el artista que está plantando bandera a nivel global con su propuesta musical.

“Creo que es el mejor artista que tiene el mundo y se lo están disfrutando. Hay una diferencia en ser el mejor libra por libra y ser el mejor de todos los tiempos y yo creo que Benito está haciendo un trabajo que a la gente le gusta”, manifestó sobre Benito Martínez, con quien grabó los temas “Vuelve”, “X última vez” y “La Santa”. Artistas como Karol G, J Balvin, Ozuna, Rauw Alejandro, Myke Towers y Sech, fueron otros que mencionó como quienes están “haciendo el trabajo excepcional” para alargar la vida del estilo musical que promueven.

- Viendo la tiraera a distancia, ¿en la actualidad va a favor o en contra del género?

- La tiraera es parte del género, es parte de lo que nos distingue, es parte del área competitiva, el que no crea en la tiraera tiene que cantar otro género, de corazón. Esto es de guerra también y hay que darle pa’lante. Cuando alguien está de frente, hay que darle pa’l frente to’ el tiempo.

- ¿Te queda alguna pendiente?

- Siento que no, no hay nadie. Me siento muy bien y nunca he sido de expresarme públicamente de nadie, sino que siempre estuve esperando. Siempre hablaban, decían, pero siempre estuve callao’, pero siempre ready.

- ¿Dejas enemigos?

- Siempre van a haber en la vida, eso es algo normal. Los podré tener, pero algo bien importante, al punto en que estoy, ninguno pudo hacerme ningún daño.

“La última vuelta” se delineó cuando Raphy Pina, manejador y productor de Daddy Yankee, aún no había ingresado a prisión a nivel federal por posesión ilegal de armas, proceso legal en el que Daddy Yankee lo apoyó abiertamente.

Desvincularse físicamente de esa relación profesional, indicó, fue difícil.

“Pero ahora está siendo mucho más difícil para él. Cuando hablamos, las pocas veces, él está superbien, una mentalidad firme; Raphy es un tipo fuerte, mentalmente hablando y a pesar de todo, las circunstancias, él está bien. Obviamente es el brother, se extraña, pero tengo que darle pa’lante, y él sabe que soy un tipo que voy en drive, que siempre me ha encargado de todo”.

“Espero que sea una mujer que se quede con to’”

Daddy Yankee espera “otro gran golpe en la música urbana”. Su apuesta en esa virtual promesa va por las mujeres, que actualmente son muchas las voces en el género y son quienes han girado el discurso sexista que marcó el inicio del rap, reguetón y trap.

“Karol (G), Natti (Natasha), Beckie (G), creo que ellas tres hicieron un cambio, llegaron a un punto clave en la música y levantaron una ola nueva de cantantes y la gente espera, ‘oye, quién será esa otra gran figura’, y yo le digo, ‘¿y si es una mujer? Y si la que estás esperando es una mujer y se queda con to’. Para mí sería inesperado”.

Comprometido con Puerto Rico, pero no obligado

Cada vez más personalidades del deporte, las artes y el tercer sector toman liderato en las causas que afectan al país, desde las humanitarias hasta de fiscalización política/gubernamental. Es un compromiso ciudadano con el que el artista está comprometido, aún advirtiendo que no es su obligación.

“Yo vivo en Puerto Rico y lo hago porque me nace hacerlo, pero tampoco es una obligación, hay que tenerlo bien claro. No le puedes decir a un artista, ‘tienes que hacer esto’, porque eso no es una obligación, eso nace del corazón. Obligado tiene que hacerlo el Gobierno. Nosotros lo hacemos por vocación y por amor”, puntualizó.

Daddy Yankee, quien se presentó ante miles de personas en el Estadio Nacional de Santiago en Chile en la última semana de septiembre, aseguró que se quedará viviendo en la Isla y desde aquí se comprometerá más con el deporte a nivel ejecutivo. ( VANESSA SERRA DIAZ )

- A partir de tu retiro, ¿consideras mudarte de Puerto Rico?

- Yo me quedo en Pe Erre. Lo más bonito que tengo es que me quedo en Pe Erre en la playa, tranquilo, en calma. Si no lo he hecho nunca, de Pe Erre nadie me saca. Siempre he estado en Puerto Rico firme y era algo mío personal y lo comparto en este punto. Siempre quise ser un artista que despuntara de Puerto Rico para el mundo, hacer esa diferencia era bien importante para mí, quedarme en Pe Erre, quedarme fijo en la raíz. En Puerto Rico hay tanta gente que me inspira, desde gente buena, gente que no me desea el bien también, que me inspiran a seguir dándole pa’lante.

- ¿Puerto Rico ha sido generoso contigo?

- Claro que sí. Siempre hay que ver la copa media llena, entonces a veces le damos tanto énfasis a la negatividad y nos olvidamos del bien que hay. En Puerto Rico hay mucha gente buena, demasiada gente buena, gente proactiva que ama el País, hay más gente buena que mala. Lo que pasa es que tenemos esa costumbre de darle tanto énfasis a lo negativo, pero en Puerto Rico hay gente bien buena.

El concierto que presentará en el estadio Hiram Bithorn será diseñado para la ocasión, no será el show que lo mantiene de gira por Suramérica.

“En Puerto Rico estamos trabajando para traer otra cosa, algo nuevo, otra nueva idea”, comentó sin abundar detalles. Prefirió no establecer si se siente listo o no para la despedida del público matriz, porque desde que comenzó los conciertos en julio, está confrontando sus propias emociones.

“A veces me quedo sin palabras, me quedo en pausa, porque estoy cantando y por alguna razón me vienen las memorias de toda mi trayectoria, de cómo empecé, de los caseríos, de cuando tuvimos la lucha de frente contra el Gobierno, cuando no estábamos siendo aceptados en las emisoras, que teníamos que romper esas brechas, en los medios, en la televisión, y eso es lo que estoy reviviendo, nunca me había pasado. Es la primera vez que estoy en tarima y mi mente está en esos flashbacks”.

El llamado “Big Boss” no quiere tener planes, aún así se proyecta bien activo en el deporte, particularmente en el beisbol, desde el plano ejecutivo. “El área deportiva me llama mucho, el apoyar atletas de Puerto Rico y de otros países”, compartió.

Previo a aterrizar en la Isla, le aguardan unos 35 conciertos de una gira que figura entre las tres más taquilleras del mundo, según la publicación Pollstar. Es una ruta sin regreso, porque así lo decidió.

“Me voy bien satisfecho. Tranquilo y en paz, que es lo más importante, y en buena armonía con todo el mundo. Reconociendo que mi labor está hecha”.

(Nota de la editora: Días después de esta entrevista, Don Omar hizo unas expresiones en contra de Daddy Yankee referente a la gira que realizaron juntos en el 2015. Como ha sido su costumbre, Daddy Yankee declinó reaccionar a las mismas cuando este medio las solicitó. De la misma forma, Don Omar tampoco quiso abundar en el asunto).