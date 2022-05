Hacer música y dejar una huella en la industria es el enfoque principal del cantautor puertorriqueño Rafa Pabón, por encima de lograr fama y dinero.

Componer, cantar y mezclar ritmos son tareas que se toma muy en serio. Por eso, es cauteloso a la hora de seleccionar con quién comparte su arte. Y en este sentido, haber dado el paso de colaborar con el exponente urbano Rauw Alejandro en la letra de Todo de ti, lo ve como una decisión acertada que ha marcado una parte de su trayectoria. El reconocimiento de estos días de ASCAP (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores) por la canción que se popularizó el año pasado, le confirma su parecer.

PUBLICIDAD

“Es un camino nuevo que abrí, algo que no estaba haciendo y que empecé a explorar. Creo que es el comienzo de una nueva etapa, y muchas cosas grandes han pasado desde ese tema, que me abrió muchas puertas”, afirmó el artista en entrevista telefónica desde Miami, Florida.

Todo de ti surgió a último momento, en pocas horas, ya con el álbum Vice Versa casi finalizado. “La química que Rauw y yo tenemos a la hora de meternos en un estudio es muy especial. Salió bien orgánico, sin planearlo mucho”. Además, el tema se impuso con un ritmo distinto al que estaba en tendencia, con una base dance y pop, por encima del beat urbano.

“Nos atrevimos a hacer algo diferente que no estaba pasando y que dio resultado. Es un aire que necesitaba la música. Estaba todo bien lineal. Estaba pasando lo mismo. Creo que esto abrió las puertas a una generación”, sostuvo, y habla ilusionado sobre el galardón reciente.

“Es el primer premio ASCAP que me llevo y lo tengo ahí en un cuadro puesto en la sala”, dijo ilusionado, y abundó sobre las razones que en el pasado lo hicieron mostrarse reacio a trabajar como compositor para otros intérpretes. “Salí de quizás ese ego, de esa manera de trabajar, de abrirme a poder componerle a otros artistas, a compartir mi trabajo. Siempre había sido de, si yo hago un tema, no me gusta pasarlo pa’lante, no me gusta”, confesó. “Y me abrió muchas puertas. He trabajado con muchos artistas que jamás pensé que iba a trabajar, y me lo disfruto igual, inclusive puede ser hasta más, componer y ver el resultado de un tema sin yo tener que interpretarlo”.

PUBLICIDAD

Chayanne y Ricky Martin se añaden a la lista de intérpretes interesados en sus letras. “Son artistas que yo veo desde pequeño, que admiro desde pequeño, que mis papás son fanáticos de ellos, y me hace sentir bien. Siento que aporta mucho a la credibilidad y al respeto en mi proyecto”, destacó, y reiteró que al seleccionar con quien compartir sus composiciones “es importante que me sume. Alguien que intérprete tu letra es algo bien especial”.

El éxito de su participación en Todo de ti continúa con la nominación como compositor del año de la próxima edición de los Premios Tu Música Urbano. “Hay un antes y después de ese tema para mí”, reitera. “Es algo que me disfruto. Son bendiciones. Ya con estar nominado entre todos esos nombres grandes en esa categoría, es un premio”.

Con nuevo álbum

Si bien disfruta su nueva faceta, sigue dando los últimos toques a su álbum Galería, cuyo lanzamiento contempla para el año próximo. Ha demorado años en culminarlo, convencido de que, en una era de música con inmediatez, separa proyectos que distan de esta práctica.

“Hoy día hay música desechable. Es hacer música para complacer al oyente, pero es comida ligera”, analiza la voz de La cartera, Mía y Ta To Gucci. “Hoy día hay que estar dando tanta música, que se pierde el contenido, se pierde la calidad, se pierde esta emoción de antes. En lo personal, me gusta hacer las cosas bien. No estoy compitiendo con nadie. No veo esto como una competencia. No la veo con ningún tipo de prisa. Me visualizo haciendo música hasta que me muera y para eso es que estoy trabajando, para tener una carrera, no de cinco años, no de tres años, sino de 50, 60 años”.

PUBLICIDAD

Su nueva producción cuenta con la colaboración del músico Eduardo Cabra.

“Terminé mi álbum hace varios meses. Me tomó como cuatro años hacerlo”, compartió. “Mucha diversidad de música. Van a conocer a un Rafa Pabón a fondo. Va a ser sorpresivo, algo que mucha gente no se va a esperar. Creo que me tomé unos riesgos en los temas. Me salí del comfort ante los ojos de la gente, pero estoy en el comfort ante mí”, expresó entusiasmado, y adelantó que la diversidad de ritmos pesará como parte de la oferta.

“Estamos hablando de 13, 14 géneros musicales diferentes. Es de la mano de Eduardo Cabra, uno de mis ídolos, como productor musical, una persona que admiro muchísimo. Y de la mano de Wiso Rivera, que está conmigo desde el principio. Es un álbum que va a tener mucha vigencia. No es un álbum desechable”.

Aunque falta tiempo para conocer su próximo disco, esto no significa que no escucharemos su voz en nuevos temas en lo que va de año.

“Vengo con música para el verano, con un season de música antes del disco, como una antesala. Estarán escuchando el próximo sencillo”, dijo sin adelantar el título.