El arte es una constante en la historia de vida de Rafa Pabón. Se formó influenciado por la música y el teatro, por lo que el concepto y título “Galería”, de su primer álbum, no es una casualidad.

Cada uno de los 12 títulos los aborda como una pieza de arte individual, con una identidad musical única, de eclécticos ritmos y refrescantes colaboraciones, todos sostenidos por una base urbana. Pero si interesante resulta encontrar colaboraciones con artistas tan diversos, como pueden ser la cantante de flamenco Buika y el reguetonero Rauw Alejandro, igualmente atrayente es la integración que hizo entre sus nuevos temas y los murales que se exhibirán este fin de semana en la octava edición del festival de arte urbano Santurce es Ley.

En la diversidad de imponentes murales que ya se observan a lo largo de la calle Cerra, hay 12 que fueron creados según la interpretación de cada artista al tema musical que se le entregó con la única instrucción de convertirlo en una obra de arte urbano. De estos destaca la creación de la muralista canadiense Danae Brissonet a partir del primer sencillo, Como agua. El mural cubre un lado del edificio Bahía.

El sencillo "Como agua", del nuevo álbum de Rafa Pabón, fue interpretado por la artista canadiense Danae Brissonet con el mural al fondo. ( Stephanie Rojas )

“Yo me junto con Alexis Busquets, que es el curador y el director del festival Santurce es Ley, y básicamente le presento la idea de la galería, e inicialmente quería que cada artista me hiciera un cuadro, un canvas y exponerlo, y en cada show traer las 12 piezas, para que la gente las viera”, compartió Pabón sobre el origen del junte creativo. “Luego de eso, evoluciona a murales, y ahí vamos buscando artistas y darle a cada artista una canción para que ellos la interpreten sin ningún tipo de regla, sin ningún parámetro”.

Lo que está resultando de esas interpretaciones artísticas convertidas en murales gigantescos que transforman edificios comerciales y residenciales es realmente “impresionante”, destacó. Los murales se convertirán en la noche del sábado en la escenografía para la presentación del álbum, que comenzará a las 10:00 pm, en la misma calle Cerra. El evento será abierto al público general.

Galería marca un nuevo comienzo

Rafa Pabón tiene en sus manos el disco soñado. Producido por Eduardo Cabra y Wiso Rivera, “Galería” es una representación del amplio mundo musical que disfruta más allá de las tendencias urbanas. Integra flamenco, reggae, salsa, afrobeat, pop, corrido, merengue y bossa nova, e igualmente reúne las voces de Buika, Rauw Alejandro, Gomba Jahbari y Mayito Rivera. La intro fue una colaboración con la agrupación cubana Adonis y Osain del Monte.

“Para mí, este es el inicio de mi carrera. He hecho muchas cosas en la música, he participado de muchos éxitos, he estado en las facetas de compositor, en otros aspectos también, pero siento que a partir de este disco comienza lo que es Rafa Pabón, y comienza lo que quiero exponer como artista, (que es) simplemente no seguir la tendencia, no seguir siendo uno más del montón, sino haciendo cosas que a largo plazo rindan frutos”.

Con este primer proyecto discográfico, Rafa Pabón marca una etapa de mayor honestidad en su contenido musical. ( Stephanie Rojas )

Soltar la etapa de dejarse llevar por “lo que vende” o por “lo que quiere el público” es un reto de obstáculos que no todos se atreven tomar, menos cuando se está dentro de un género e industria que baila al ritmo que le marquen los números. Pabón, en cambio, prefirió jugárselas.

Ya no se toma ese tiempo de curar un álbum, todo es al paso, es comida rápida. La gente quiere música rápida y a las dos a tres semanas, el tema quedó en el olvido y quieren más música. Cada cual marca su manera de trabajar, pero no quiero ser un artista de inmediatez, no quiero ser un artista de trabajar por un momento, o por una tendencia o por la rapidez que el público exige. Yo quiero marcar mi ritmo” - Rafa Pabón, cantante y compositor

“Me siento en mi máxima expresión, es cuando más honesto he sido con mi proyecto, cuando más transparente he sido. Creo que la industria te lleva quizás a complacer al público, a hacer lo que la gente quiere escuchar y a veces se pierde la esencia, se pierde un poco de lo que realmente uno es, y sentía que estuve muchos años dándole a la gente algo que no era mi cien por ciento, a la gente le gustaba, estaba teniendo éxito, pero en lo personal, sabiendo lo que soy capaz de hacer y lo que quiero hacer como artista, no me sentía al cien por ciento. Me sentía complaciendo a la gente, pero no me estaba complaciendo yo”, expuso la voz de “La cartera”, “Como tú” y “Aléjate de mí”, ft. Pedro Capó. “Con este disco, ese soy yo. Cada play que tiene me lo disfruto más que de un tema que se me hace fácil hacer, pero no me define como artista, y siento que no estoy trayendo algo nuevo a la mesa.