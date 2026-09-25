Después de más de dos décadas dedicado a la trova puertorriqueña, el cantante y compositor coameño Rafa Romero abre un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de “Te fuiste”, su primer sencillo dentro del género de la salsa.

La canción, escrita y compuesta por el propio artista, representa una nueva dirección musical para Romero, quien mantiene como parte esencial de su propuesta las raíces que han acompañado su trayectoria en la música tradicional puertorriqueña.

Con una producción de salsa contemporánea, “Te fuiste” aborda el desamor y las emociones que permanecen después de una separación. La letra presenta la historia de una persona que intenta continuar adelante mientras enfrenta los recuerdos y sentimientos que todavía persisten tras la partida de alguien importante.

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“Después de tantos años haciendo música, sentí que había llegado el momento de explorar otra faceta como intérprete y compositor. La trova sigue siendo parte de mis raíces y siempre estará conmigo, pero la salsa me ofrece otra manera de contar una historia, de interpretar y de llevar mis canciones al público”, expresó Romero.

El artista explicó que escogió “Te fuiste” para iniciar esta nueva etapa porque la considera una canción con la que muchas personas pueden identificarse.

“Hay canciones que uno puede interpretar y hay otras que uno siente desde la primera palabra. ‘Te fuiste’ pertenece a esas canciones que tienen sentimiento. Habla de algo muy humano: querer a alguien, perderlo y tener que continuar cuando todavía quedan emociones por dentro. Por eso quise que fuera la canción que marcara este comienzo”, sostuvo.

El lanzamiento también incluye un video musical oficial, concebido como complemento de la historia que presenta la canción y de su contenido emocional.

“Te fuiste” ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube Music y otras plataformas digitales, mientras que el video musical puede disfrutarse a través del canal oficial de Rafa Romero en YouTube.

Con este proyecto, Romero busca ampliar su recorrido artístico y acercar su música al público salsero, tanto en Puerto Rico como en otros escenarios.

El cantante adelantó que esta nueva etapa continuará con el lanzamiento de más música y presentaciones, mientras desarrolla una propuesta salsera sin dejar de lado las raíces que han marcado sus más de 20 años de trayectoria.