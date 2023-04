Sorpresivamente el maestro Rafael Ithier tomó esta tarde las redes sociales para compartir un mensaje en torno a su reciente recaída de salud.

Con buen semblante y el buen humor que lo defino, se presentó: “Soy Rafael Ithier, de El Gran Combo de Puerto Rico. Esta carota la conoce, la han visto tantas veces”, dijo para seguido asegurar que se siente “bastante recuperado” luego que en las pasadas semanas tuvo que ser hospitalizado debido a una presunta pulmonía.

“Quiero llevarle un mensaje de mi parte. Darle muchas gracias, estoy muy agradecido, porque han habido muchas oraciones que me han llegado y muchos mensajes de que me sienta chévere y me siento bastante recuperado”, afirmó el pianista, líder de la Universidad de la Salsa.

Confesó que pasó “un sustito medio raro”, que atribuyó a un descuido, pero ya está mejor.

“Y del Gran Combo, olvídese, que esto es, Gran Combo para largo”, puntualizó desde la que parece ser la sala de su hogar.