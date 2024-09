Tras un intercambio entre “panas” en un chat de WhatsApp, Rafik dedició llevar la esencia de Curazao y darle vida a “Tukún”, su nueva canción en el que celebra el sentimiento que florece de un amor platónico con los ritmos afro.

El cantante, quien es el primer artista en firmar con el sello independiente KJ74 Entertainment -fundado por el lanzador All-Star de MLB y campeón de la Serie Mundial, Kenley Jansen- habló con Primera Hora sobre su reciente tema, que cuenta con una buena acogida, tras sobrepasar seis millones visualizaciones en YouTube en dos meses, algo que le tomó por sorpresa pero que asume con mucho orgullo.

“Tengo un pana mío, que es venezolano y vive en el país que nací hace muchos años, y ahí cuando tenemos una idea, un concepto, mandamos todo eso y lo documentamos ahí, y ‘Tukún’ llevaba ahí hace rato”, expresó el joven músico de padre libanés y madre colombiana.

Rafik sostuvo que el proyecto se convirtió en realidad tras un junte con su compatriota Getamilli, conocido por jugar con el género popularizado por artistas como Rema, Wizkid y Davido, algo que le encendió la creatividad al curazoleño.

“Cuando escuché sus ‘afrobeats’, dije que ‘Tukún’ iba a quedar perfecto. Vinimos a mezclar todo y, de hecho, las voces del tema las grabé en un cuarto, con un micrófono portátil, y lo volví a grabar despúes, pero esa grabación no quedó con la misma intención, y nos quedamos con la versión que grabé en el cuarto”, indicó el exponente, quien estudió Ingeniería Musical en la Escuela de Música y Tecnología de la HKU University of the Arts, en los Países Bajos.

Con este tema, que cuenta también con la colaboración de Jaycen Joshu, productor destacado por su trabajo en “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Rafik anhela que el público sienta el calor isleño, las influencias multiculturales de su país, así como el color y “flowsito” carnavalesco que los distingue.

“Yo lo quiero es que la gente se levante en la mañanita y con las mejores vibras, se tomen un cafecito y se pongan a mover con ‘Tukún’. Sé que no es perreo, pero es un ritmo que te hace mover, te da mucha energía”, indicó el exponente urbano.

Rafik indicó sentirse feliz de compartir su éxito en la cuna de diversos artistas como Wisin y Yandel y Don Omar, a quienes catalogó como “mi escuela”, luego de tener la experiencia de trabajar con el fotógrafo Sandro Cumba -colaborador de la agrupación Gente de Zona-, así como recibir la invitación de Nevarez Communications para visitar la Isla del Encanto y sentir la calidez humana de los boricuas.

“Mi nombre significa ‘mejor amigo’ en árabe, creo que eso es lo que quiero que el público sepa de mí. Soy muy amigable, tengo los pies en la tierra y podré ser el cantante, me encanta tener esa conexión con el público, ese vínculo emocional, y siempre ayudar”, indicó el artista, quien se encuentra dispuesto a dar la mano en diversas entidades benéficas, como la Kenley Jansen Foundation y Ronald McDonald House.

“Me gusta mucho ayudar porque a mí me han ayudado mucho. Había momentos en que tuve que caminar solo, pero siempre tuve gente que me ayudó. Me gusta dar porque hay muchos chamaquitos que no tienen la oportunidad que yo tuve, y creo que entre más demos, más recibiremos, eso algo que nos dice Diosito, el Padre”, sostuvo el también colaborador de la organización sin fines de lucro colombiana Niños del Futuro, que provee acceso a educación, formación artistica y bienestar para pequeños que viven en condiciones de pobreza.