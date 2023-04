La artista puertorriqueña RaiNao presenta su nuevo sencillo “Tentretiene”, una pieza que reflexiona sobre el amor y sus sacrificios con la característica manera de contar historias de la artista, preparando al público para más proyectos en el 2023.

El tema producido por Wiso Rivera y Kenobi, es un reguetón “bachateao” con ritmos y sonidos que vuelven a la raíz de este género mezclados con propuestas nuevas y experimentales, algo que nunca falta en los temas de RaiNao.

En esta misma línea, en el video oficial que acompaña la canción, la artista vuelve a su raíz: Santurce, Puerto Rico, donde todo empezó y donde se filmó gran parte del contenido, pero también se aventura a nuevos entornos al explorar localidades vírgenes en la isla hermana, República Dominicana.

Con la frase “no te gusta, te entretiene”, RaiNao habla sobre el inevitable contraste entre los momentos de triunfo y riesgo en la búsqueda por alcanzar la felicidad en el amor.

El video oficial, producido por Nasha Santiago y dirigido y fotografiado por Sebastián Cabrera Chelin, juega con esa idea a través de multi-imágenes y formatos con RaiNao pasando los momentos más íntimos, vulnerables y felices de su vida cotidiana junto a un amor de verano que al final no se quedará.

“De chamaquita, cuando mami descubría mis primeros enchules en la escuela y me cuestionaba, yo siempre le decía ‘no me gusta’ para evadir la conversación y esconderlos. Mami siempre me contestaba ‘sí, sí nena, a ti no te gusta, a ti te entretiene’, y de ahí sale esta canción.”, mencionó por escrito RaiNao.

Recientemente, la artista estuvo presentándose en SXSW en Austin, Texas, siendo reseñada como uno de los mejores performances del festival.