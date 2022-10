Randy La Nota Loca, integrante del dúo “Jowell & Randy” anunció oficialmente a través de Creative Media su próximo concierto en solitario “Romances de una nota” a realizarse en Puerto Rico. El espectáculo se llevará a cabo el viernes 4 de noviembre en Vivo Beach Club en Isla Verde desde las 8 de la noche.

Randy, quien al igual que su compañero Jowel fueron invitados para cantar en tarima y elogiados como los mejores reguetoneros de la historia por el popular Conejo Malo, dijo “estoy muy agradecido con las expresiones que hizo Bad Bunny sobre nosotros, sobre todo, por la gran cantidad de buenos artistas urbanos que existen globalmente, y ahora gracias a todas las peticiones de mis seguidores voy a presentarme en vivo el 4 de noviembre para cantar todos mis éxitos en mi isla”.

Asimismo, Randy presentará un concierto bailable y romántico inspirado en el pequeño astronauta “Nota” con varios artistas invitados. El público podrá disfrutar de su variedad musical en tarima con temas en el género de reguetón, R & B, salsa, Reggae Roots, Electronic Guaracha, House, Blues y más.

En este concierto los asistentes estarán escuchando temas como “Welcome To My Crib”, “Shorty”, “23″, “No me digas que no”, “No Exit”, “Condones”, “Bien & Mal”y “Piel de seda”. Además de “Sola”, “Baila, baila” entre otros grandes éxitos del artista.

Los boletos estarán a la venta a partir de mañana jueves 6 de octubre desde las 10am a través de Ticketera. La producción avisó que tendrá disponible tres áreas disponibles de ventas: Rooftop VIP que incluye fila exclusiva, baños, barras y meseros, Rooftop Lounge que incluye 12 boletos, mesa y un mesero para un servicio personalizado y entrada general.