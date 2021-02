Es un tema íntimo y sentimental.

El intérprete puertorriqueño Randy hace a un lado los ritmos movidos del género urbano, en el que se ha dado a conocer en su trayectoria como parte del dúo Jowell y Randy, para dar paso a una balada acústica que presenta un lado profundo del amor.

Amor a ciegas es el sencillo que estrena en el Día de San Valentín y con el que despunta en esta nueva faceta que abarca mucho más que el deseo de presentar su voz en otro estilo musical.

“Es una canción que no habla directamente a una mujer, sino que habla del amor en general. Puede ser que estoy hablando con el Señor, a la pareja, hijos. Es enamorándome de la vida”, mencionó a Primera Hora en entrevista telefónica desde Miami, Florida. “Es una entrada a lo que va a ser Romances de una nota, que es lo que va a ser mi solo álbum. Es un tema bien sentimental y algo bien íntimo. Algo para uno mismo también”, añadió sobre el tema compuesto por Wise.

El vídeo musical, resaltó, también lo presenta en un concepto diferente a temas musicales del pasado.

“Es bien nostálgico, en un cuarto oscuro. No vas a ver modelos. No me vas a ver con mujeres. Simplemente soy yo hablándome a mí mismo, o como si estuviera hablando contigo, o con el mundo”, dijo sobre el visual en el que también se muestra al piano. “En los últimos shows que hice de Jowell y Randy tuve mi sesión tocando el piano, la batería. Todas estas cositas me sirvieron para prepararme para esta vuelta mía”.

Al hablar de sus nuevos planes artísticos, fue enfático en que siente que está en otra etapa de su vida profesional en la que, si bien valora las dos décadas de trayectoria en el dúo urbano, prefiere un momento para los nuevos proyectos como solista.

“Fueron 20 años preparándome”, reflexionó Randy, responsable con su compañero musical del álbum reciente Viva el perreo. “El dúo lo cogí como si fuera un campo de entrenamiento porque me llevó a muchas cosas”, dijo, y aclaró que no se trata del rompimiento del binomio, sino de trabajar en hacer realidad parte de sus aspiraciones.

“Quiero emprender un camino hacia ganarme premios. Hay unos reconocimientos que yo tengo hambre de ellos, y quiero salir a buscarlos, y con esta música yo siento que podemos caminar hacia allá, hacia un lugar donde yo no podía caminar mientras fuera Jowell y Randy”, manifestó. “Amo la música y siempre he querido hacer otras cosas que no es reguetón, y esta es una de esas”.

A pesar de su anhelo, tomar la determinación no resultó fácil.

“Estuve mucho tiempo pensándolo, ‘¿me tiro?’, ¿lo hago?’. ‘La gente piensa que me voy, que se va a romper el dúo’”, resaltó entre los cuestionamientos que lo detuvieron por un tiempo. “‘Tengo miedo de hacerlo solo. Tengo miedo de caminar solo. Tengo miedo de impulsar esta música’, hasta que llegó el momento en que el sistema mío maduró y pude entender el negocio. Se me fue el miedo. Llegó la seguridad. Llegó la musa nuevamente, después de 20 años”, celebró pensativo. “Estamos en un momento maravilloso”.

El cantante aclaró que, si bien Amar a ciegas es un adelanto de lo que será su tercera producción discográfica como solista, no representa que el álbum estará compuesto solo por baladas.

“Tiene de todo. Me gusta mucho el (género) House, me gusta mucho el lounge. Es un disco que va a ser bastante variado. Tienes reguetón, pero no está enfocado en el reguetón. Está más enfocado en el romance”.