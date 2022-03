La tiraera de Residente a J Balvin sigue generando interpretaciones y revelaciones. La más reciente la hizo el rapero cubano Aldo Rodríguez (Los Aldeanos) durante una charla casual con el mismo Residente y Vico C.

Sentados en una sala en la casa de Residente en Los Ángeles, California, los tres raperos intercambiaron impresiones, anécdotas y visiones sobre el arte de rapear, la composición y un par de vacilones también. En esa dinámica, Aldo le contestó a Residente que le han llegado a ofrecer dinero por hacer un tema, como le pasó recientemente cuando le solicitaron que “saliera al trote” contra él.

“Ahora mismo, en esta situación tuya, que le tiraste a este muchacho, se acercaron a mí para que te saliera al trote. Como decimos en Cuba, te partiera el cu...”, dijo el rapero, quien igualmente comentó que Residente le llegó a comentar que se sentía solo en la “tiraera” hacia Balvin.

“No te sientas solo, porque a mí me ofrecieron pa’ tirarte”, manifestó Aldo

Residente la emprendió de frente contra J Balvin en una reciente unión con el productor y DJ argentino Bizarrap (BZRP Music Sessions #49) por una controversia que inició en septiembre del 2021 cuando el intérprete colombiano sugirió a sus colegas boicotear los premios Latin Grammy aduciendon que los artistas urbanos no estaban siendo valorados.

Residente le reaccionó: “Pa’ entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, por qué yo tengo 31 Grammy. ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué genero estamos hablando?”, le cuestionó a Balvin. “Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nomina’o, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj…”, publicó entonces.

La controversia se mantuvo tibia hasta el pasado 3 de marzo cuando el rapero publicó la tiraera, en la que lo tilda, entre otras cosas, de racista por el vídeo del tema “Perra”.