Los Ángeles. El rapero Chance the Rapper está manteniendo conversaciones con el equipo de Warner Bros. que filmará una cinta basada en la mítica serie infantil “Sesame Street” y que protagonizará la actriz estadounidense Anne Hathaway.

De acuerdo con una exclusiva publicada hoy por el medio especializado Collider, el rapero interpretaría a uno de los ayudantes del alcalde en la cinta, que será del género musical.

La película de "Sesame Street" es un proyecto de los estudios Warner Bros., que además de a Hathaway y Chance the Rapper pretende sumar más estrellas conocidas en su reparto, del mismo modo que Disney hizo con la cinta "The Muppets" en 2011.

Jonathan Krisel ("Portlandia") dirigirá esta adaptación de la serie de televisión a la gran pantalla, cuyo estreno está previsto para 2021.

En la cinta, los personajes de "Sesame Street" descubrirán que han sido expulsados del mítico vecindario, por lo que para recuperarlo deberán colaborar con la presentadora de programas de historia Sally Hawthorne (Hathaway) y así demostrar que el barrio en el que vivían existe en la realidad.

Por su parte, Chance the Rapper, además de su trabajo como rapero y músico, ya actuó en una película de terror llamada "Slice" y participó en la comedia "Between Two Ferns: The Movie", de Netflix, interpretándose a él mismo.

"Sesame Street" fue un programa de televisión que se estrenó en 1969 con objetivo de educar a los niños en la televisión pública de EE.UU., la PBS.

Para ello se armó de un amplio abanico de marionetas, que con el paso del tiempo, se convirtieron en iconos y triunfaron en otros países.

Creada por la productora de documentales Joan Ganz Cooney y el vicepresidente de la Carnegie Foundation, Lloyd Morrisett, la serie es responsable de célebres personajes como Cookie Monster, Big Bird, Elmo, Oscar the Grouch o Bert and Ernie.