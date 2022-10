A dos semanas de Don Omar haber señalado, en una entrevista con el productor panameño El Chombo, a Daddy Yankee y Raphy Pina como los culpables que la gira “The Kingdom” que realizaron juntos en el 2015 llegara abruptamente a su fin, Pina reaccionó.

Entre otras alegaciones, Don Omar expresó que lo que colmó la copa para su ruptura con ellos fue que durante un concierto en Las Vegas, como parte de la gira, y luego de la presentación de Daddy Yankee, notaron que la consola principal había sido desconectada, lo que retrasaría su presentación. Por ello, aseguró, decidió irse para el hotel desde donde le escribió un correo electrónico a Pina informando que no estaría el resto de la gira.

Ahora es Pina, quien cumple una condena en la cárcel federal, quien da su versión a través de su serie documental ¿Quién es Raphy Pina?, disponible en su canal de You Tube. El vídeo tiene una duración de unos 32 minutos y fue grabado antes de su ingreso a prisión.

Desde temprano, el productor había publicado un mensaje anunciando lo que haría esta noche: “De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de “BOCÓN”, y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento perfecto, para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su complice se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir. Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado TU SABES LO QUE QUIERO DECIR con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque se que no es fácil cometer errores y dar la cara, VERDAD? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el SOL”, publicó temprano.

Pina cumple una condena de tres años y cinco meses en prisión por violación a la ley federal de armas.