No tiene hoy día una disquera de renombre que la apadrine. Es más, ni siquiera tiene una banda fija. Y claro que le gustaría tener ambas cosas, pero esa carencia no le ha puesto límites a sus proyectos. A sus sueños.

Y va con todo y contra todo. Lo mejor es que gana carrera. Su voz y don interpretativo, sumado a la virtud de poder componer sus canciones, son su bandera.

La mayagüezana Raquel Sofía se abre paso en el mundo de la canción, como solista, desde el 2015. Eso sí, asegura que canta desde que tiene uso de razón. Cantar era y es el motor de su vida.

Pero, Roma no se hizo en un día…

Luego de algunas millas caminadas como cantante independiente en distintos espacios y bares en Puerto Rico, en bodas y bautizos, y de haber trabajado como corista con artistas internacionales como Shakira, Juanes y Jean Carlos Canela. Raquel Sofía entraría con fuerza huracanada en el género internacional del pop latino en el 2015.

En dicho año, y de la mano de la disquera Sony Music Latin, quien la firmó en el 2014, la cantante recibió una nominación durante la 16ta. edición de los Latin Grammy Awards como Best New Artist con su primer álbum titulado “Te quiero los domingos”.

Su impacto fue inmediato en espacios de streams como Spotify, I Tunes, y otras plataformas, en donde millones consumieron su producto musical, y desde entonces, con altas y bajas, -como le ha pasado a muchos artistas jóvenes y hasta algunos veteranos en esta industria musical desde el 2020 cuando azotó la pandemia del Covid-19-, Raquel Sofía no ha parado de reinventarse, tanto como cantante como compositora.

Criada en Mayagüez y padres y tíos muy ligados al ambiente académico en el Recinto Universitario de dicho pueblo (RUM), Raquel Sofía, tras graduarse a los 18 años de escuela superior, decidió irse a estudiar a Miami.

“Básicamente me crié en el RUM’, dijo, y dejó escapar una sonrisa. “Por sus áreas, sus salones, sus pasillos. Y me hubiera gustado estudiar allí, pero mi interés era en la música y no tenían ese programa, esa especialidad”, recordó.

Finalmente estudió Jazz y composición musical en la Universidad de Miami (Frost School of Music).

En su devenir ha participado con artistas como Ednita Nazario, Pedro Capó, Víctor Manuelle y Kanny García, entre otros. Le ha hecho coros a varios artistas internacionales, otros varios artistas le han grabado sus canciones, y ha estado además como telonera en varios espectáculos musicales en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan.

Hace cinco años reside en México, país que ha abrazado su proyecto de música alternativa y en donde canta de forma consistente en variados espacios, no masivos, pero con un público que la sigue y conoce sus canciones.

“Me han nominado Latin Grammy y una vez al Grammy Americano. Pero, la mayoría de mis fans, y así lo reflejan las estadísticas de las plataformas musicales, están en México. Así que me lancé a cultivar esta plaza con mi proyecto musical. Me vine a vivir aquí y seguimos cosechando frutos. Sé que hay mucho por delante y mucho por hacer con mi carrera”, dijo en entrevista telefónica desde el país azteca.

Allí en México se encuentra a gusto. Y tiene trabajo. Muy importante.

Y allí, en mayo pasado, culminó lo que hasta el momento es su gran propuesta musical: su cuarto álbum, éste titulado “9 Vidas”, en donde a través de 10 canciones, todas compuestas por ella, (seis de ellas nuevas canciones con otras cuatro ya anteriormente grabadas), refleja la variedad temática que enmarca su música y experiencia de vida.

Su voz es fuerte, potente, pero sin dejar de ser aterciopelada, con buen fraseo y altas y bajas tonalidades. De la línea de Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Julieta Vargas entre otras.

Raquel Sofía, quien se pasea como cantante entre varios géneros musicales, quiso además convertir este trabajo de “9 Vidas” en un proyecto audiovisual, e incluyó seis nuevas canciones conjuntamente con otras cuatro de sus más conocidas, y las cantó en vivo acompañada de una banda, en un escenario teatral, en donde de forma transparente se presenta tal cual es ella. Temas como “Año Nuevo, misma soledad”, “Te amo idiota y Tenemos historia, se destacan en su propuesta.

El proyecto, de tipo audiovisual, que se puede ver a través de YouTube, lo comenzó a grabar en octubre del 2022 y dura alrededor de 40 minutos.

“Cantar en vivo y en un teatro es algo muy sublime, especial. No compara con cantar en espacios pequeños, en barras, en lugares en donde la gente está muy cercana al artistas. Además este fue un proyecto de mucha intensidad, emoción. Se hizo un trabajo audiovisual, yo quiero que vean cómo canto, interpreto, actúo en la tarima. Ese ser real. Es un proyecto que contó con muchos amigos, que se hizo con mucho esfuerzo, sin el apoyo de una disquera, de empresarios. Los músicos son amistades, algunos de Miami y otros de México”, dijo.

La boricua quiere compartir con su gente en Puerto Rico. Quiere cantar en un ambiente más íntimo sus composiciones, mostrarse, dejarse ver, tal como lo hizo en su audiovisual. Y tendrá esta oportunidad el 19 de agosto cuando hará un concierto de su proyecto “9 Vidas” en el Moneró Café Teatro & Bar ubicado en Caguas. La función rompe a las 8:00 p.m.

Será el inicio de una gira especial de Raquel Sofía, que incluirá países como México, Perú, Chile Colombia y Argentina, entre otros, con el mismo concepto del proyecto audiovisual. Es decir, en un teatro y con la oportunidad de interactuar con el público. La cantante gusta de, antes de cada canción, hablar un poco de la misma, del tema, de cómo salió su inspiración, si fue una experiencia propia o contada por un particular, entre otros detalles.

“En el concierto en Puerto Rico habrá invitados y una banda con algunos músicos boricuas y otros de los que me acompañan en México. Será algo muy íntimo con la cantante, el público y la banda. Me emociona mucho poder cantar ante mi gente. Aunque he cantado muchas veces y en distintos lugares en Puerto Rico, ésta será la primera vez que lo haga en un teatro, pequeño, pero sé que será algo muy especial”.

Raquel Sofía reconoce que su música, por el momento no suena mucho en la radio. Ni en Puerto Rico ni en México, en donde reside, pero eso no le quita el impulso en su carrera.

“Es un proyecto alternativo y en las plataformas he tenido un buen impacto. En el caso del concierto en Puerto Rico, pues se ha ido vendiendo muy bien, estoy contenta y deseosa de que llegue la fecha”, dijo la cantante, cuyo referentes musicales son la boricua Ednita Nazario y la colombiana Shakira.

“Ednita es otra cosa. Es mi referente. Shakira es la gran influencia para las cantantes de mi generación”, sostuvo, quien hizo el ‘cover’ de la canción de Ednita, Espíritu Libre, en el especial del Banco Popular de diciembre del 2018.

“Llevo años en esto, en este ambiente, como cantante y compositora. Puedo decir que me siento preparada”.

Los boletos para el espectáculo de Caguas ya se consiguen a través de la plataforma Ticketera.