La estrella dominicana de la salsa Raulín Rosendo lanza su álbum de estudio titulado Tranquilo que yo controlo, de la mano del reconocido productor discográfico Luisín Martí y bajo el sello Oye Mi Música Records.

El disco contiene diez temas, entre los que se encuentran: Vete, Usted me ilusionó, Marcando la historia, Eres mi debilidad, Un poquito al revés, Voy pa’ lante y Mi bolsillo izquierdo. También se destaca el dueto con la cantante cubana Arlenys Rodríguez en la canción Primera vez.

No podía faltar recordar la época en que Rosendo perteneció a Los Hijos del Rey, así que los fanáticos del “Sonero del pueblo” podrán bailar al ritmo del merengue con un medley que incluye los éxitos: No me dejes solo, Los fumanchuses, Marisela y Brindis por Juan Lockward.

Además, la grabación incluye No saben nada, sencillo que está entre los primeros lugares en las listas de difusión radial de República Dominicana, y se escucha en Colombia, Puerto Rico, México y las ciudades hispanas de Estados Unidos.