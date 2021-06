Hace cinco años, Rauw Alejandro estaba en el joseo. Buscándoselas con dos trabajos y recién llegado a Puerto Rico después de un tiempo instalado en Orlando, Florida. Se debatía entre seguir trabajando, estudiar, o echarle oído al latido de la música que cada vez se le hacía más presente.

“No tenía nada que perder”, recordó del momento que marcó el inicio de una carrera que él todavía maneja con incredulidad.

Mañana, viernes, este artista de la nueva generación del género urbano presenta su segundo álbum inédito, “Vice versa”, un proyecto que acoge como uno íntimo, en conexión directa con las emociones propias y las de sus seguidores. Lo introduce con el tema “Todo de ti”, cuyo vídeo estrenó hace un mes y hasta ayer había sobrepasado las 167 millones de reproducciones en YouTube.

El éxito parece estar del lado de este joven de 27 años de edad, aunque no niega que le cuesta creer lo que ocurre a su alrededor, incluido el anuncio de su primer concierto masivo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 22 de octubre.

“Uno todavía sigue siendo muy pequeño en mi mente”, dijo desde el otro lado del monitor.

Con boina, cejas acicaladas y sus distintivas pantallas, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz recordó sus inicios y cómo esta etapa lo llevó a un presente de múltiples colaboraciones artísticas, siendo la más reciente con la famosa cantante, actriz y productora Jennifer López, con quien grabó dos temas y filmó un vídeo.

¿Qué te dio la confianza para entrar de lleno a la música?

-Siempre tuve la visión de hacer lo contrario de lo que estaba pasando en el género y en ese momento, el 2016, estaba bien presente el reguetón, estaba un poco saturado, así que empieza esta nueva ola de chamaquitos con el trap, con el R&B y estábamos en esa vuelta, y yo siempre con esa visión de esta propuesta nueva. Empiezo a enseñarle mi música a mis amigos cercanos, ellos eran los que me criticaban, y me decían, ‘Coño Rauw, creo que hay algo ahí que se escucha cool, deberías lanzarte, porque ¿qué tienes que perder? Y esa motivación de mis amistades, mis brothers, que hoy día siguen trabajando conmigo, fue lo que me dio el empujoncito final, porque ya las ganas estaban.

Recordó girar por toda la Isla, entre chinchorros y parties, y encontrarse con micrófono en mano ante 15 o 20 personas, mientras se probaba entre el R&B, el dancehall y más adelante, el reguetón.

“Lo que es el Choli (Coliseo de Puerto Rico) siempre lo vi bien lejos, inclusive, mucha gente me dice, ‘Bro, estás pa’ llenar el Choli’, y no sé, uno todavía sigue siendo muy pequeño en mi mente, porque es que me acuerdo todas las veces que pasaba por ahí, y lo veía y decía, ‘Cuándo será' y cuando llegue la hora, voy sin miedo, voy pa’ encima”.

¿Qué ha sido determinante para sobresalir con tu estilo?

-Siempre he estado en el proceso de exploración musical, siempre he estado en la búsqueda de ese sonido único, ese sonido nuevo. Como persona, como artista, como productor, como compositor, cada día que le dedico al estudio, trato de aprender algo nuevo, trato de instruirme más y más, para ser un mejor Rauw Alejandro. Yo pienso que esa ha sido la clave de todo mi éxito, la disciplina y el querer crecer y no quedarme estancado en lo mismo.

Sus anclajes, dijo, son Dios y su mamá. De ella aprendió el agradecimiento y la responsabilidad consigo mismo de encaminarse hacia lo positivo. “Dentro de mi experiencia de vida y dentro de la música, y todas las presiones por las que pasamos nosotros, siempre he tratado de estar conectado con Dios, estar conectado con mi familia, porque nosotros no somos robots. Soy humano y siento y padezco y todo movimiento que hacemos es observado, así que tenemos la gran responsabilidad de hacer las cosas bien”, expuso.

Emocionalmente uno tiene que estar fuerte, estar agarrado de la mano de Dios, con mi corillo desde chamaquito, y vamos pa’ encima, y que venga lo que venga. Nosotros pasamos las de Cain ya y estamos preparados pa’ darle” - Rauw Alejandro, intérprete y compositor

¿Por qué defines ‘Vice versa’ como un disco personal?

-Es bien personal en el sentido de que no hay colaboraciones. Es Rauw Alejandro. Solamente hay dos colaboraciones (Anitta, de Brasil, y Lyanno, de Puerto Rico) los demás temas soy yo. Es algo más íntimo con mis fans y es un disco que de principio a fin es una historia de amor, que tiene sus procesos y es por lo que pasa todo el mundo. Siempre trato de conectar con mi público y tratar de hacer ese click para que sientan que uno sabe por lo que están pasando, porque soy humano y también lo siento. Esas emociones siempre trato de ponerlas en el estudio cuando estoy trabajando y de eso se trata ‘Vice versa’, una montaña rusa de emociones.

El álbum es una producción conjunta Mr. NaisGai, Tainy y Caleb Calloway. Musicalmente conserva la base del reguetón con algunas combinaciones entre percusión y sonidos más clásicos, según se anticipa.

“Me puse nervioso”

Rauw Alejandro todavía se pasma al recordarse al lado de la famosa Jennifer López durante la realización del vídeo del tema que grabó para el próximo proyecto discográfico de ella. La filmación tuvo lugar en la ciudad de Miami, en Florida.

“Se me pegó al lado y estaba como que, ‘Director, corte, necesito un vaso de agua’”, bromeó. “Para mí es un honor colaborar con Jennifer que es una leyenda y es de las pocas artistas que han podido resaltar en el mundo latino y en el mundo anglo al mismo nivel. Para mí ella es increíble”.

El intérprete y compositor iniciará su gira de conciertos el 15 de julio y desde entonces comenzará a prepararse para su cita en el Choliseo.

“Van a ver lo que es Rauw Alejandro en su máxima potencia”, prometió.