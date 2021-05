La nueva estrella latina Rauw Alejandro se prepara para sorprender y deleitar a sus millones de fanáticos con Todo de ti, un sencillo que se aleja momentáneamente del reguetón y la estética tradicional urbana que lo elevaron a la fama global.

El tema que parece diseñado especialmente para convertirse en el himno del verano 2021 es una explosión de pop bailable. Producida por Mr. NaisGai, tiene ecos de James Brown, Bruno Mars y la eterna nostalgia por la exaltación de la década del 80. La canción va de la mano con un video dirigido por Marlon Peña. Con la participación del legendario basquetbolista Shaquille O’Neal, el espectacular video demuestra el talento de Rauw para bailar, además de su carisma natural ante las cámaras.

“Siempre me ha gustado lo diferente, no tengo miedo a experimentar con mis sonidos en mi música”, exclama Rauw con la misma espontaneidad que define a su música. “Mi primer disco, Afrodisiaco, se enfocaba en mis raíces. Pero no me gusta encasillarme ni quedarme en un solo género. Estaba en Puerto Rico y pensé en experimentar con algo más creativo, un sencillo que fuera perfecto para el verano que se acerca”.

Iniciando su carrera en el 2017, Rauw Alejandro se ha convertido rápidamente en figura admirada de la música latina contemporánea, grabando exitosas colaboraciones con Luis Fonsi, Camilo, Farruko, Selena Gómez y su amigo de la infancia Anuel AA. El álbum Afrodisiaco logró casi 4000 millones de reproducciones en las plataformas digitales.