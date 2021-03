El intérprete urbano Rauw Alejandro se une con el productor y DJ neerlandés-marroquí R3HAB para lanzar Algo mágico (R3HAB Remix), una versión del tema que forma parte de su álbum doble platino Afrodisíaco.

El DJ R3HAB aporta nuevos sabores a esta canción que ha acumulado más de 70 millones de reproducciones en YouTube, 57 millones de streams, y 150 mil videos publicados en TikTok desde su lanzamiento en junio 2020.

Dirigido por Sebastián Mejía y filmado en Carolina, Puerto Rico, por Buena Vibra Group, el nuevo video animado continúa el concepto propuesto por el video original, retratando un viaje de ensueño y romanticismo.

Rauw llena este remix de frescura, colaborando con el renombrado DJ R3HAB, un innovador de la música dance durante la última década, incluyendo himnos mundiales como Give Me Everything de Afrojack, Pitbull y Ne-Yo, al igual que All Around The World (La La La), entre otros, que han acumulado más de 600 millones de streams en total.

Originalmente lanzado en junio 2020, Algo mágico narra la historia de una relación que comienza sin compromisos para luego convertirse en un fuerte romance de sentimientos honestos.

El sencillo anterior de Rauw Alejandro es Perreo pesau, tema que sigue los pasos de Baila conmigo, su colaboración con Selena Gómez, cuyo video oficial ha acumulado 61 millones de reproducciones.

Lanzado en noviembre 2020, Afrodisíaco se ha hecho acreedor a doble disco de Platino en Estados Unidos y América Latina, superando los 2.7 mil millones de streams de audio y video hasta la fecha.