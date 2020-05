Ante la tardía reactivación que tendrán los eventos masivos en la Isla, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot adopta la modalidad virtual para volver a ofrecer los espectáculos. Lo nuevo son los conciertos virtuales y el primero que se llevará a cabo -ante una arena vacía- será el del artista urbano, Rauw Alejandro, el sábado, 16 de mayo.

Este será el primero de una serie denominada “Quarentine Live Concert Series”, que se realizará en este nuevo formato, se anunció en comunicación escrita.

“Con el Covid-19 cancelaron todos los conciertos en el mundo, pero eso no nos detiene de hacer un concierto virtual, y qué mejor lugar que en ‘El Choli’. Me llena de mucha emoción poder presentarme ahí este 16 de mayo, y que no solo mi gente de Puerto Rico podrá verme virtualmente, sino también, mis fanáticos alrededor de mundo. ¡Creo que será muy divertido!”, expresó Rauw Alejandro.

PUBLICIDAD

El show, producido por Duars Entertainment, será completamente en vivo, incluyendo todos los efectos técnicos.

Este “Quarantine Live Concert Series” se transmitirá a través del canal de YouTube del intérprete y comenzará a las 9:00 p.m. Además, los fanáticos en otras partes del mundo podrán obtener acceso para asistir al ensayo del artista o ser parte de un Meet & Greet Virtual.

“Como líderes de la industria musical, nuestro rol es crear nuevas experiencias para nuestros fans durante el periodo de distanciamiento social e ir desarrollando nuevos modelos de negocio para nuestros artistas”, afirmó Eric Duars, CEO de Duars Entertainment.

Eduardo Cajina, gerente general del coliseo, por su parte, confía "en que el público apoyará esta nueva experiencia y de esta manera podamos crear un taller de trabajo para que nuestros compañeros puedan comenzar a generar ingresos”.