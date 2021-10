Se siente listo para dejar el alma y corazón en tarima.

Recorrer los pasillos del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot cobra un sentido diferente en la actualidad para el exponente urbano Rauw Alejandro. Cada paso le recuerda la cuenta regresiva para su debut como artista principal en el importante recinto hoy, con la primera de cuatro funciones de su espectáculo World Tour 2021.

“Todavía no me lo creo. Como que no he caído en tiempo”, sostuvo complacido en un encuentro con Primera Hora previo a su ensayo. Al acompañarlo en ruta hacia la tarima, fuimos testigos de cómo su semblante se iba transformando de emoción con cada arte o promoción en la que veía su nombre.

PUBLICIDAD

“Vengo de una gira (en Estados Unidos y España) de muchos shows en estos últimos tres meses, que me han preparado. Este va a ser mi show número 50″.

Te has presentado antes como invitado. Ahora serás protagonista. ¿Cómo están esas emociones a solo horas de tu primera presentación?

“Revueltas. Contento. Es la primera vez que sale el nombre de Rauw y la gente paga taquilla para ver mi show. Para mí eso es bonito. Los principios de mi carrera fueron aquí (en Puerto Rico). Le di la vuelta a la Isla como tres veces en chinchorros, en las justas, en las (Fiestas de la calle) San Sebastián, en festivales que hacían. Hacer un concierto en el Choli para mí es la meta de cualquier artista puertorriqueño. No es solo uno, sino que son cuatro. Más que todo, agradecido por el apoyo. Va a ser el show más importante de mi vida, y me siento listo, me siento ready para dar lo mejor de mí como siempre lo hemos hecho, que le ponemos el corazón a todo lo que hacemos”.

El soccer fue lo que motivó a Raúl Alejandro Ocasio Ruiz a cultivar la meta de destacarse en el deporte. Pero el curso de la vida lo guió a escoger la música como norte. En 2018, Primera Hora tuvo un primer encuentro con el artista en San Juan, acompañado por colegas de la nueva escuela que, como él, compartían la ilusión de brillar.

¿Qué permanece de aquel joven con tantas aspiraciones de brillar en la música?

PUBLICIDAD

“Queda mucho. Sigo siendo el mismo. Uno crece como ser humano. Uno crece como artista. Aprende muchas cosas en la carrera. Es caminar y seguir aprendiendo. De eso se trata. De ir mejorando en lo que puedas”.

¿Ha cambiado mucho tu rutina?

“Muchísimo. Hay estabilidad (económica) de mi familia, un poquito de recursos que antes no teníamos y todo eso lo usamos para bien, para seguir creciendo. Han cambiado muchas cosas en el aspecto positivo. En lo negativo, antes me gustaba ir al cine a cualquier hora, pero ahora hay que pensarlo para ir a un lugar que nadie nos conozca (ríe)”.

Muchos anhelan sobresalir en la música. ¿Qué te hizo insistir en un mundo de tanta competencia?

“Ser perseverante en mis metas, no quitarte, estar ahí. La consistencia, la disciplina me ha servido muchísimo. Vengo del deporte. En mi adolescencia hubo muchos coaches que me ayudaron a crecer como persona, y tiene que ver mucho con lo que soy yo hoy día. También, mi familia, las enseñanzas de mi madre. Todo ha sido la clave del éxito”.

El artista asegura estar listo para esta prueba en la Isla. ( VANESSA SERRA DIAZ )

¿Cuál es tu rutina antes de subir a tarima?

“Soy bien tranquilo. Me gusta estar rodeado de mis amigos, que son los que trabajan en mi equipo de trabajo, mis amistades de escuela. Me gusta estar en armonía con ellos, con ese vibe, con ese chiste, vacilar un rato. Luego, 45 minutos antes del show empiezo con mi calentamiento de la voz, y con 15 minutos con mi vocal coach. Después, tengo mi personal trainer, que hace mi rutina de estiramiento. Ya los últimos diez minutos los cojo para mí. Hago mi oración, y vamos para encima”.

PUBLICIDAD

No son la motivación principal

El intérprete de Dile a él logró el galardón de nuevo artista del año en Latin American Music Awards 2021. Además, cuenta con tres nominaciones a los Latin Grammy. Para la entrega que se realizará el próximo 18 de noviembre, compite en las categorías grabación del año y canción del año con el sencillo Todo de ti, y mejor fusión / interpretación urbana con su remix junto a Camilo del tema Tattoo.

“No son importantes para mí, pero los acepto con los brazos abiertos”, manifestó pensativo el artista, quien en el verano lanzó su segundo álbum, ViceVersa. “El reconocimiento siempre es bonito. Sirve de motivación para tú seguir trabajando como un extra”, añadió el artista, quien en septiembre de este año compartió en las redes sociales su romance con la intérprete española Rosalía, como motivo del cumpleaños de la artista. Al ser abordado sobre el tema, se limitó a responder que manejan la relación “con mucha comunicación, 24/7″.

Para concluir, Rauw Alejandro reiteró su compromiso en impresionar sobre el escenario en cada una de las funciones. “Van a ser los conciertos más duros de este año 2021. Voy a poner mucho corazón, mucho baile. Es mi primero aquí en El Choli, así que créanme que voy a poner todo el corazón”.