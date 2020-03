En medio de un concierto íntimo realizado el sábado pasado en el teatro Benito Fred Barreto de San Sebastián, el cantautor puertorriqueño Raphet Rosado reveló entre lágrimas la lucha que enfrenta contra el cáncer de colon.

El recordado vocalista, que en 1990 se retiró de los escenarios para trasladarse a la ciudad de Nueva York, donde hace 27 años trabaja como supervisor de agentes federales para Homeland Security Customs and Border Protection, relató la odisea que ha vivido.

"Días después de haber recibido con beneplácito la Orden Ángel Mislán Huertas, por parte de la Casa Pepiniana de la Cultura de mi pueblo San Sebastian, sufrí un sangrado rectal, me puse muy nervioso porque nunca me habia pasado eso. Me hice una colonoscopia y supuestamente todo está bien, me dijeron que no tenía pólipos, solo dos pequeñas hemorroides. No me quedé tranquilo y busqué una segunda opinión con una reconocida oncóloga, que me hizo una segunda colonoscopia. Me detectó un tumor canceroso escondido en una de las hemorroides, que no se podía operar porque es un tipo de cáncer muy agresivo y reaparece en otra parte del cuerpo. Para combatirlo fui sometido a quimoterapia y radiación durante ocho meses en el Sloan Kettening Cáncer Center en Estados Unidos'', contó.

El proceso fue difícil, indicó, porque se le quemó toda la piel del área afectada. Ese periodo lo pasó al cuidado de sus amistades, pues nunca le dijo nada a su madre para evitarle sufrimientos. En noviembre fue declarado libre de cáncer.

"Gracias a Dios y a la Virgen María, al concluir el tratamiento recibí la noticia de que no tengo cáncer. Ahora solo estoy en consultas de seguimiento", aseguró.

Al sentir de cerca la muerte, el recordado ídolo de la juventud de los '80 preparó un CD y DVD en el que recopiló sus presentaciones y éxitos de 1980 al 1990 para obsequiarselo al público.

"Lo hice porque no soy eterno y quiero dejar una huella de mi vida, para que todos ustedes, 20 ó 30 años, después digan que en San Sebastión existió Raphet. Este trabajo será una de las cosas que con el permiso de ustedes les presentaré esta noche", dijo al público presente en el show.

Raphet abrió su expectáculo musical con su tema Caliente estoy, acompañado en la coreografia por la bailarina Denissa. El veterano cantante repasó sus grandes éxitos, entre los que incluyó Corazón a corazón, Todo o nada, Cuando no es contigo, No me engañes, Amándote y Qué quieres de mí.

El recordado artista fue dirigido y acompañado en la guitarra por Ángel Enrique Pérez, en el sonido Rafi Carrasquillo y en la percusión estuvo Carlos Torres.

"Contraté los mejores músicos, gente que trabaja con Daddy Yankee, porque después de tantos años volver a cantar no es fácil", sostuvo.

Raphet agradeció la presencia de su fans, que vinieron de distintas partes de la Isla.

"Gracias a mi fan club y sus presidentes, que me escriben y vinieron a verme, a mi familia, amigos y a la Casa Pepiniana de la Cultura de San Sebastián por su detalles y deferencias con mi persona. Sus aplausos los guardo en lo más profundo de mi corazón", expuso.

Durante la presentación, Raphet reveló a los asistentes el motivo de su retiro.

“Fui el Ricky Martín y Chayanne de mi época, era un ‘show men’, porque cantaba, bailaba con coreografias y tenía bailarinas. Quería adoptar un estilo más internacional, que vendiera, por eso el productor Félix Luis Alegría me llevó dos veces al Hotel Caribe Hilton con un éxito total. Mi casa disquera no me entendió, pretendía que adoptara un estilo parecido al de Chucho Avellanet y Danny Rivera, que eran los cantantes que vendian disco, pero a mí no me interesó, porque yo quería ser Raphet y me retiré”, confesó antes de interpretar su esperado clásico, vitoreado por el público, Por tu amor (Tarzan Boy).