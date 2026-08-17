El destacado trombonista y compositor puertorriqueño William Cepeda se convierte en el primer puertorriqueño en recibir un importantísimo reconocimiento.

La Andrew W. Mellon Foundation y Jazz Foundation of America reconocen a William Cepeda como Jazz Legacies Fellow 2026, un reconocimiento reservado para artistas y músicos cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en la historia del jazz. Ambas instituciones lo consideran el creador del jazz puertorriqueño.

Cepeda -músico, compositor, investigador, director y productor- ha dedicado más de tres décadas a construir desde sus raíces y aportar una voz propia al jazz. Tomando como base la música puertorriqueña, William continúa enriqueciendo y dando a conocer mundialmente nuestra cultura y folclore. Ha sido nominado al Grammy en varias ocasiones, recibido prestigiosas residencias y becas, y un doctorado Honoris Causa. Hoy, su legado es reconocido internacionalmente.

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“Es un privilegio y un honor recibir este reconocimiento. Más que agradecido con Andrew W. Mellon Foundation y Jazz Foundation of America. Esto significa que debo continuar con la responsabilidad que he asumido a través de los años de enseñar a las generaciones actuales la riqueza y grandiosidad de nuestra música puertorriqueña y documentar la historia para las futuras generaciones a nivel mundial”, expresó en declaraciones escritas el laureado músico boricua William Cepeda.

El músico se prepara para el concierto “William Cepeda Puerto Rican Jazz Sinfónico”, una producción de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico que lo presenta como artista invitado junto a su agrupación Afro Rican Jazz, en conmemoración de sus 35 años de trayectoria. Esta propuesta fusiona el jazz puertorriqueño, géneros autóctonos y la grandeza de la música sinfónica en un formato sin precedentes en la Isla.

El sábado 19 de septiembre de 2026, la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce será el escenario de una noche histórica para la música puertorriqueña. Los boletos ya están a la venta en Ticketera (www.ticketera.com) y Ticket Center (https://tcpr.com/). Para más detalles, pueden estar pendientes a las redes sociales de @orquestasinfoniadepr y @williamcepedoficial.