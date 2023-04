Con el pecho inflado por el orgullo que sienten por considerarse puertorriqueños siendo dominicanos, los integrantes del Conjunto Quisqueya, Javish Victoria, Adib Melgen y Elías Santana recibieron en la tarde de hoy, un reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, junto al representante de la cámara Eddie Charbonier, otorgó un reconocimiento a esta famosa agrupación de merengue por sus 50 años de trayectoria.

“Pensar en el Conjunto Quisqueya es transportarse a la fiesta, la algarabía, el baile interminable, la música caliente y sonora, la letra pícara y sugestiva, el movimiento sensual, las parrandas navideñas y la sonrisa y la felicidad extrema”, expresó Dalmau.

Como parte de la concurrida actividad en la terraza Rafael Hernández Colón, la invocación estuvo a cargo del empresario y productor Richie Viera. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de Aneudy Díaz, quien fue de los integrantes originales del Conjunto Quisqueya.

“Somos orgulloso de ser dominicanos y orgulloso de ser puertorriqueños también. En la vida hay que ser agradecidos y la vida me ha enseñado eso. Principalmente con Dios y después con ustedes. Lo importante es llegar a esta etapa (de los 50 años) entre dos pueblos, la República Dominicana y Puerto Rico que es mi patria amada y me ha dado lo más importante de mi vida que es una mujer maravillosa, una de las voces más lindas (refiriéndose a su esposa Awilda Pedroza, mejor conocida como ‘la Mimosa)”, comentó Javish Victoria.

Seguido Awilda “la Mimosa”, no pudo evitar las lágrimas al escuchar las palabras de su esposo.

Por su parte, Adib Melgen, agradeció la idea del productor Ivo Terrero, para celebrar con un concierto la trayectoria del Conjunto Quisqueya por sus cinco décadas en la musica, el próximo 6 de mayo en el Coca Cola Music Hall.

En tanto, Elías Santana, quien se unió al grupo en 1977, expresó sentirse agradecido por las oportunidades que me ha dado la agrupación. He grabado todas las trompetas de los 45 discos que hemos hecho. Me es gratificante estar aquí, ser parte de ellos”.

La actividad que contó con la presencia de figuras de la talla de Lourdes Chacón, Aldo Mata, Joffre Pérez y Daniel Rivera, concluyó con Javish, Adib y Elías cantando en vivo dos de sus éxitos junto a la banda musical de la Policía de Puerto Rico.