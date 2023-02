La música urbana ha sido criticada por muchos años por un público que la asocia con un recurso para promover la falta de valores. Pero para el rapero dominicano Redimi2 se trata de un vehículo excelente para exaltar la conexión con Dios.

“La música es como el dinero. Tomas el dinero y tú haces lo que quieras con él, puedes comprar comida o comprar droga. El dinero no se manda a sí mismo”, comparó el artista, quien presentará su espectáculo “Rompiendo Fest” el próximo 11 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“La música es igual. Es un arte maravilloso. Hay muchas maneras de llevar un mensaje, pero la música, actualmente, es la más poderosa porque los jóvenes y los adultos, dependiendo por el momento en que estén pasando, se refugian en una canción de desamor, una canción de depresión, una canción de alegría”, agregó en entrevista telefónica desde un hotel en suelo boricua.

PUBLICIDAD

En este sentido, hace dos décadas que a nivel profesional se mantiene fiel a su propósito de levantar el ánimo e impulsar la fe.

“En mis inicios estuve en uno que otro grupo en mi país; participaba en competencias de rap, cantaba encima de pistas de los productores de Puerto Rico que llegaban a Santo Domingo... pistas de Playero, pistas de DJ Negro, de DJ Nelson, de The Noise, de raperos americanos. Cantábamos en discotecas, pero nunca nada profesional, ni con esa ambición ni con esa visión de ser un gran artista. Pero un día vino el cambio de vida, vino un proceso de restauración y luego dije ‘vamos a hacer esto aquí en la fe’ “, rememoró Willy González Cruz. “No me veo haciendo otra cosa musicalmente, porque gracias a Dios es la herramienta que he utilizado por 20 años por el mundo entero”.

Hablar de su presentación en el Coliseo lo llena de entusiasmo. “Hicimos un evento que se llamó ‘La resistencia’. Ahora este se llama ‘Rompiendo Fest: La resistencia continúa’ “, aseveró sobre el concierto con el que dará inicio a su gira, que continuará con presentaciones en República Dominicana, Colombia, México y Argentina.

“Es un poquito del concepto de aquello, pero ahora todo es enfocado en las próximas generaciones. Es más hablándole a la generación que viene. De pronto, a veces los chicos piensan que la adolescencia, la juventud, es algo eterno, como que siempre estará ahí, no se visualizan siendo ellos las personas que llevarán la batuta algún día de la familia, de la sociedad, que serán ellos los próximos políticos, los próximos líderes”, mencionó pensativo, y resaltó el propósito de inculcar buenos valores.

PUBLICIDAD

“Es una de las intenciones principales, y motivar a que no se avergüencen de lo que sienten. Si tienes una fe cristiana, no tienes que avergonzarte de que tus amigos en la escuela lo sepan, porque hoy existe bullying para todo”, expuso, y añadió que también habrá mensajes de reflexión dirigidos a los padres y madres.

Una muestra de conexión familiar se dará con la participación de su hija, Samantha. “Me acompaña siempre. Ha viajado conmigo desde que tiene dos meses”, dijo con orgullo sobre la adolescente de 13 años. “Va a tener una intervención de algo que ella hizo cuando era muy pequeña, que le da un poco de pena hacerlo, pero me dijo ‘quiero hacerlo otra vez’, y hay algo nuevo que hicimos juntos”, adelantó sobre el medley del que estarán a cargo.

El suelo boricua representa un destino de gran valor y al que profesa gran cariño. Por eso, cantará por primera vez en un escenario el tema “100 x 35″, que cuenta con las colaboraciones de Álex Zurdo, Gabriel EMC, Christian Ponce, Borrero y Joeky Santana. El grupo de exponentes, además, participará como invitado en la velada musical.

“Estuve cinco años viviendo aquí. Conozco mucho de la idiosincrasia de Puerto Rico”, afirmó con entusiasmo. “En cada uno de mis eventos en Puerto Rico, cuando vengo, hay una canción que es la canción oficial. La anterior se llamó ‘La resistencia PR’. Esta se llama ‘100 x 35′. Aunque Puerto Rico sea un poquito más grande, es la manera más utilizada por los jóvenes, es parte de la cultura, y lo hice junto a cinco exponentes de acá”.

Boletos a la venta a través de Ticketera.com.