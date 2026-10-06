“Super orgulloso de volver a compartir tarima con mi padre. Son 35 años de carrera y de recorrer distintos escenarios junto a él”, aseguró sentirse Carlos D’ Castro, hijo del veterano cantante Alex D’ Castro.

El joven vocalista es el invitado especial de su padre en el concierto sinfónico que presentará este viernes y sábado a las 8:30 de la noche, y el domingo a las 4:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El cantante bayamonés, quien a los cinco años de edad grabó junto a su progenitor el bolero “Cuatro líneas al cielo” y participó en el Festival Boleros de Oro de La Habana, Cuba, adelantó detalles de su presentación.

PUBLICIDAD

“Voy a cantar a dúo con mi padre los temas que grabé con él, ‘Si me tenías’ y ‘Lo aprendí de ti’. Además, interpretaré canciones de mi nueva producción ‘Bohemio’. Y seré corista, por lo que estaré todo el tiempo en el escenario”, manifestó con entusiasmo Carlos D’ Castro, antes de elogiar la figura de su progenitor.

“Mi padre ha sido un modelo a seguir, gracias a él soy músico, porque eso me enseñó desde niño. Somos tres hijos, y yo fui el único que seguí sus pasos; crecí en un ambiente salsero”, compartió.Una vez finalice su espectáculo en la Isla, el dúo de cantantes partirá a Venezuela con su concierto sinfónico, para presentarse en la cancha acústica de Bello Monte en Caracas, el sábado 17 de octubre.

Sus inicios

Carlos D’ Castro es un cantante e intérprete puertorriqueño cuya trayectoria ha estado marcada por la formación, la tradición, y una profunda convicción, a la elegancia.

Su formación comenzó en el Coro de Niños de San Juan y continuó en la Universidad de Puerto Rico y el Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde cursó estudios de Canto Clásico y Educación Musical.

Su inquietud intelectual lo llevó posteriormente a España, donde actualmente reside, y completó un Máster en Filosofía Contemporánea en la Universidad de Granada.

Como solista profesional, arrancó su carrera discográfica en 2010 con producciones como: “Todo tiene su momento”, “Para qué negarlo”, “Ese bolero es mío” y “Bohemio” que definieron una de sus propuestas, que transita entre la salsa, el bolero y la gran tradición de la música tropical.

PUBLICIDAD

Canciones “Como aún vivo”, “Solamente tú”, “Cara a cara” y “Y si te quedas” lo han conectado con públicos de distintos países y ampliaron su presencia internacional. Su respeto por la historia del género lo llevó a reconocer en su disco “Ars Suptilior” figuras fundamentales de la talla de Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito y Felipe Pirela.

A lo largo de su trayectoria, Carlos D’Castro ha llevado su música a escenarios de América y Europa, incluyendo el Teatro Tapia de San Juan, el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico y hasta en Caracas, además de realizar giras por numerosos países de Latinoamérica.

Para Carlos, la elegancia es mucho más que una imagen, “comienza en el repertorio, continúa en los arreglos y la interpretación, y culmina en el respeto hacia el público. No canto para perseguir el pasado. Canto para demostrar que aquello que alguna vez nos emocionó todavía puede hacerlo”.

Con nuevas producciones

El vocalista se encuentra promocionando su nuevo disco “Bohemio”, el cual lanzó al mercado el pasado año y está disponible en todas las plataformas digitales.

El mismo contiene 10 temas en el género de salsa romántica, tres de ellos de su autoría: “Pensando en ti”, “Bucle” y “Péndulo” con arreglos de Emmanuel Navarro, su compañero de estudios del Conservatorio de Música de San Juan.

La propuesta musical también incluye el tema “La Bohemia”, que da título a su disco, del famoso compositor fránces Charles Aznavour.D’ Castro está promocionando a la par su más reciente sencillo, “Si me tenías”, del compositor peruano, Jean Marcos.

El tema fue popularizado por el cantante mexicano Manuel Mijares.

“Es un tema muy lindo; le hice arreglos en salsa romántica, junto a un videoclip, que también grabé el año pasado en Venezuela”, concluyó.

Los boletos para el concierto Alex D’ Castro, el tenor de la salsa sinfónico, están disponibles en Ticketera.