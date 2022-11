Fue tan ameno el junte de Dagmar Rivera, Carmen Nydia Velázquez, Rafael José y Aidita Encarnación en el espectáculo “Boleros del alma”, celebrado en mayo pasado en el Centro de Bellas Artes de Santurce, que había que repetirlo.

Y así va a ser. El grupo se reunirá por segunda ocasión en el mismo escenario este próximo domingo, 27 de noviembre, pero con un invitado muy especial, José Nogueras, quien tendrá a su cargo el toque navideño.

“El primer espectáculo quedó tan placenteramente bueno, fue una sorpresa no solamente para el público, sino para nosotros mismos... Fluyó tan espontáneo, tan ameno, tan emotivo también en muchas partes, que repetirlo para mí es lo que había que hacer, pero ahora con nuevas canciones y con la adición de José Nogueras, que en el programa le da esa nota navideña que ya nosotros todos sentimos”, manifestó la cantante y actriz Carmen Nydia.

Dagmar, por su parte, dijo estar deseosa de repetir la dinámica de “Boleros del alma”. “Esta propuesta es cantar boleros, pero de una forma amena. Estamos todos en el escenario a la vez, todo el tiempo, no es que salimos unos y entran otros, estamos todo el tiempo; hacemos dúos, hacemos chistes, nosotros nos divertimos, es como si llegáramos a tu casa y allí alguien dice ‘ay, mira, una guitarra, un piano’ y nos ponemos a cantar”, contó.

La también animadora del programa “Día a Día” (Telemundo) está deseosa de cantar con el público un tema de Navidad del que dijo, tendrá “un toque diferente”.

“Es un estilo gospel en donde yo quiero que el público sea ese coro gospel inmenso, para que me acompañen en ese tema de Navidad. Si quieren saber cuál es (el tema), tienen que ir allí y participar de ese gran coro que vamos a hacer”, dijo entre risas.

Mientras, para la multifacética artista Aidita Encarnación, este concierto será como un reencuentro entre buenos amigos. “Nosotros somos gente que llevamos tantos años en esta industria trabajando juntos y coincidiendo en tantas cosas que, a la hora de la verdad, cuando estamos trabajando juntos, parece que nunca nos hemos dejado de ver y eso es lo que permea en los ensayos y eso es lo que se va a ver en el espectáculo nuestro”, sostuvo.

“Y al añadir al hermano Jose Nogueras, se le da esa vuelta maravillosa que tiene el sabor de nuestra música navideña. Vamos a cantar bolero, pero también les vamos a dar un toque de la parranda y de la alegría que supone esta época tan maravillosa y que a los puertorriqueños nos encanta tanto”, agregó Aidita.

Por su parte, el músico y actor Rafael José reveló que, en la presentación, cada artista interpretará una canción de Navidad. “Todos hemos escogido un nuevo repertorio. Al tener a José Nogueras, todos vamos a tener un tema favorito nuestro navideño. Hay bolero, pero cada uno de nosotros va a cantar un tema navideño y sé que la gente lo va a recibir muy bien”.

En tanto, José Nogueras se manifestó honrado y emocionado de unirse a proyecto y compartir tarima con estas cuatro estrellas, al tiempo que prometió ponerle color al espectáculo.

“Hay mucha canción bonita. Van a pasar un momento bien íntimo, bien bonito, vamos a viajar por diferentes momentos de nuestra música y van a parrandear conmigo”.

El espectáculo también contará con la participación del Trío Remembranza.

Los boletos para “Boleros del alma 2″ están disponibles en Ticketerapr.com. El concierto comienza a las 4:00 p.m.

Hay bolero pa’ rato

Aunque no tenga la misma difusión que otros géneros musicales, para los intérpretes de “Boleros del alma 2, el bolero está lejos de desaparecer y recalcaron que, para escucharlo, disfrutarlo o interpretarlo, no hay edad.

“El bolero nunca se va a terminar, yo misma me crié oyendo boleros. Donde quiera que me meto la gente me pide que cante bolero y como yo me he dedicado a la bohemia en esta etapa mía de cantante, pues yo veo que todavía a la gente le encanta el bolero, le gusta”, dijo Carmen Nydia Velázquez.

“Según salió un Charlie Zaa o un Luis Miguel, dentro de poco saldrá otro joven también cantando los boleros y descubriendo esas canciones tan hermosas. Cuando Luis Miguel salió con esas canciones, los jóvenes pensaron que eran canciones nuevas”, afirmó, refiriéndose a la serie de discos de bolero “Romance” del cantante mexicano.

Para Rafael José, el bolero siempre va a tener su gente y no pasará de moda.

“Ahora mismo una amiga me envió un vídeo de unos jóvenes espectaculares tocando un trío de boleros, y son chamacos jóvenes. Yo pienso que todo vuelve o todo se redescubre y como el bolero es un género que tiene un contenido poético y romántico tan bonito, lo bonito nunca pasa de moda. Como decía Ruth Fernández: ‘no hay canciones viejas ni nuevas, hay canciones buenas y malas’”.