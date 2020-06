La nostalgia por un amor del pasado y el reto de dejarlo atrás son dos asuntos que plantea la agrupación mexicana Reik a través del sencillo La bella y la bestia, cuyo título evoca el clásico cuento de hadas, pero con letras que abordan una experiencia más terrenal.

“Es una canción que habla de cuando uno no puede dejar a alguien ir”, destacó el vocalista Jesús Navarro, quien forma parte de la banda junto con Julio Ramírez y Bibi Marín. “Es una canción con la que todos nos podemos identificar en algún momento de nuestras vidas. En realidad, en toda la experiencia de hacer la canción hay un sentimiento de nostalgia, de tristeza, un poquito”, añadió en entrevista por videollamada desde México.

El tema cuenta con la colaboración del grupo colombiano Morat, que junto con Reik tuvo su parte en la composición.

Si bien la canción presenta una vivencia típica para algunos en asuntos del amor, al plantearlo desde una perspectiva personal, Jesús confiesa que procura dejarse llevar por la razón para tomar decisiones antes que por el sentimiento.

“En mi nivel personal suelo ser más práctico que romántico, y soy de la idea de que una relación que no funciona o que no funcionó es mejor soltar y seguir buscando y seguir mirando, y construir por otro lado. De pronto yo soy de la idea de que, ya que dejas a alguien, regresar no me parece tan bonito”, afirmó convencido. “Todos somos muy emocionales, pero sí creo que en materias del corazón, viene bien meter cabeza”.

El artista se mostró complacido con el resultado del vídeo musical, que supera las 10 millones de reproducciones en YouTube.

“Lo grabamos aquí en el teatro de la Ciudad de México, que es un teatro histórico, precioso”, resaltó sobre el clip, bajo la dirección de Nuno Gomes.

“Es un genio para contar historias y esta canción, que es una canción tan emocional, era importante que el vídeo también lo hiciera sentir y que no fuera solamente un vídeo donde tal vez nos vemos muy guapos en un lugar muy lindo y se acabó. El chiste es que conecte con la historia, con lo que está pasando”, manifestó pensativo. “Creo que se logró espectacularmente”, enfatizó el cantante, que junto con sus compañeros se ha mantenido activo produciendo música durante la pandemia por el coronavirus.

“Ha sido un tema laborioso encontrar la manera de colaborar porque, además, cada quien vivimos en una ciudad diferente y pues, no se puede grabar juntos”, explicó sobre los retos para la banda responsable del sencillo Si me dices que sí, que cuenta con las colaboraciones de Farruko y Camilo, y que logró el puesto #1 en los listados de Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard

“Pero la verdad es que al final nosotros somos performers, nos morimos de ganas de cantar y de compartir música, y eso es lo que hacemos en nuestras vidas, entonces evidentemente si de pronto las puertas de los shows en vivo están cerradas, vamos a buscarnos otras maneras de ir compartiendo música y mantenernos activos y productivos en movimiento”, valoró el baladista, quien resaltó la experiencia de trabajar con el género urbano.

“Lo que pasa con la música urbana es que de pronto el boom fue tan grande, y también se puso de moda tacharla, odiarla y decir cosas negativas, y la realidad es que la música urbana, como en todos los géneros, hay música espectacular, cosas románticas, hay cosas horribles, hay cosas misóginas, por supuesto que sí, pero no puedes poner a todo un género en una bolsa y decir que la música urbana no es romántica porque podría darte 200 ejemplos de canciones románticas urbanas”, señaló. “Y nosotros, definitivamente, eso es lo que estamos buscando. En ningún momento hemos perdido esa esencia. Nos gusta hablar de las emociones, de la experiencia humana con el amor”, añadió, “y lo seguimos haciendo y seguiremos”.