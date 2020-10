El grupo musical mutiplatino Reik sorprende a sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo documental, donde llevan a su audiencia en un profundo viaje dentro de los procesos creativos de sus composiciones y el detrás de cámaras de la producción de su aclamado disco 20—21.

Esta inspiradora producción audiovisual, ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Reik.

En este nuevo documental, los artistas logran reflejar cercanamente aquellos agentes que impulsaron su carrera al éxito y que los han mantenido unidos por más de 16 años, posicionándose como la agrupación mexicana más popular del mundo. Además, demuestran los abruptos cambios que sucedieron en su carrera debido a la pandemia del COVID-19, el cambiante curso de la industria musical, y la manera en que se lograron adaptar dentro de la cuarentena para la creación de su nueva música.

El EP 20—21 solo ha traído grandes éxitos para Reik. Los primeros dos sencillos del EP - Pero te conocí y Lo mejor ya va a venir- lograron más de 1 millón de visitas en sus videos musicales tan solo en las primeras 24 horas de sus lanzamientos. Actualmente, Pero te conocí cuenta con más de 15 millones de visitas, mientras que Lo mejor ya va a venir cuenta con más de 6 millones de visitas. Asimismo, el tercer capítulo, Con la falta que me haces cuenta con más de 4 millones de visitas. Por último, la colaboración excepcional con la cantante colombo-canadiense Jessie Reyez, Lo intenté todo, se convirtió en un gran éxito, logrando más de 11 millones de visitas en su video musical.

Actualmente, los artistas se están preparando para su próxima presentación en vivo durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2020, que se llevarán a cabo el próximo 21 de octubre en la ciudad de Miami, Florida. El grupo también participa como finalista en la ceremonia dentro de la categoría, Latin Pop Artist of The Year, Duo or Group.