En cuatro décadas, José Vega se ha convertido en “Remi” alrededor de 14,600 veces. Ese conteo lo lleva según las ocasiones en que se ha pintado la cara para sus compromisos de trabajo. Lo que no puede contabilizar son los regalos que este payaso explorador le ha brindado desde que, espontáneamente, comenzó a moldearlo para captar la atención de los niños mientras les enseñaba a pintar.

“Remi me ha regalado tantas cosas, momentos increíbles en mi vida. Momentos de felicidad de alegría, servicio, eso me lo ha regalado. Me ha enseñado a ser un mejor ser humano, a cuidar el planeta, a tratar a los niños como los niños me tratan a mí”.

El personaje de amplia sonrisa y sombrero safari surgió en la galería de arte que levantó Vega en San Juan después de probarse en la psicología y literatura.

“Un domingo decido pintarme la cara para que más niños llegaran al taller mío de pintura. Ese día me vio el productor Elín Ortiz con la cara pintada y cantando con los niños, porque se me había quedado el lienzo y dije, ‘Voy a hacerlo un domingo’, pero los muchachos que estaban conmigo me dijeron, ‘Hazlo el otro domingo’… Y don Elín me ofreció trabajar en televisión y le dije ‘No, porque trabajar con niños es una cosa muy seria’; y (Otriz insistió) ‘es que tú eres una persona seria, te he visto, te he observado, me gusta como tratas a los niños’. Y empecé en 1980 en el canal 4 en un programa que tenía”, recordó el intérprete del personaje infantil.

Para celebrar esa trayectoria de colores, música y risas, “Remi” invita a su cumpleaños: 40 años cuidando la alegría, a celebrarse el viernes, 28 de febrero, en función escolar, y el domingo, 1 de marzo, para el público general, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Como invitada especial estará la simpática e ingeniosa “Lucía” (Lorel Crespo) en rol de reportera. “Cuarenta años son un montón, ¿por qué tú no te ves viejito?”, quiso saber la niña para ir calentando la línea de preguntas.

Vega ha sabido vivir sus 64 años aplicando las lecciones que aprende en su contacto con los menores de edad. “No quiero madurar”.

El payaso explorador celebrará su cumpleaños con las canciones que han marcado su trayectoria. (VANESSA SERRA DIAZ)

“El niño tiene una capacidad de superar lo que muchas veces los adultos no pueden superar. A veces mamá y papá discuten o se separan, y mamá y papá quizás no pueden superar eso nunca, el niño lo supera. Es mejor vivir así”, afirmó.

El concierto producido por Casa Productora será un boleto de viaje por las canciones más populares del personaje. “Lo que hicimos fue escoger las canciones que más le han gustado a los niños en estos 40 años, los que más la gente recuerda, las que han marcado, las que me han dado la oportunidad de viajar el mundo”.