La música ha sido una aliada por décadas para el payaso Remi en su objetivo de educar al público infantil con sus continuos mensajes. Toda oportunidad de cantar a los niños con letras que motivan a cultivar valores, la ve como una ganancia.

Además de la televisión, su misión lo ha llevado a lo largo de su trayectoria a presentarse en diversos escenarios, pero nunca en vivo con una orquesta sinfónica, como lo hará este próximo domingo a las 2:00 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y el lunes 27 a las 10:00 de la mañana.

“Canté con la orquesta sinfónica cuando vine del festival OTI, en el 2000″, recordó José Vega Santana sobre su llegada de México tras representar a Puerto Rico en el reconocido festival internacional de la canción. “Pero no lo he hecho con la cara pintada. Es la primera vez como Remi”, dijo como parte del espectáculo Remi Sinfónico.

La Orquesta Camerata Pops, dirigida por el maestro Emanuel Olivieri, será la que lo acompañará en este debut en la sala Sinfónica del CBA en una presentación que incluirá la interacción del público.

“Comenzamos con historias de Remi niño, cuando se enfrenta por primera vez a un pincel y un lienzo, cuando se enfrenta por primera vez al sonido de la música, que lo captura”, adelantó el también artista plástico, quien celebra 43 años de su personaje infantil. “Empiezo a explicarle a la gente a través de canciones por qué Remi se pinta la cara, por qué usa sombreros de safari, su interés de salvar al planeta, por qué se dedica a cuidar a los niños de educación especial”, añadió Vega Santana como parte de la dinámica, y repasó los orígenes de un personaje que nació de su vocación de educar.

“Hacía un personaje para los niños que era un explorador musical que se llamaba Doremi. Eso yo lo hacía en las escuelitas de Dorado. Como yo era maestro de arte en el colegio, me pintaba para los niños”, recordó. Eventualmente, formó con tres amigos el grupo de música infantil Dulces Payasos, que logró grabar un disco y tener presentaciones en televisión.

“El grupo se rompe y yo me voy solo a trabajar con don Tommy Muñiz, que me da la oportunidad de crear el personaje infantil”, mencionó el también compositor. “La primera vez que me contrata me dice ‘José, esto es serio, te quiero dar la oportunidad porque creo en ti y sé que lo puedes lograr, te voy a convertir en el primer personaje infantil puertorriqueño de la televisión, pero tienes que educar y divertir, porque para divertir yo puedo conseguir a cualquiera, pero para educar no, y tú eres un maestro’”, detalló con cierta nostalgia. El acuerdo dio origen a su nuevo nombre.

“Ahí es que don Tommy me quita el ‘Do’. Me dice ‘ahora te vas a llamar el payaso Remi’. Él decía que el fuerte mío era la canción y había que explotar eso. Me llevó a estudiar literatura, y al Conservatorio de Música para coger clases de canto”.

Desde entonces, ya suman 42 producciones discográficas con temas dirigidos a llevar alegría, a promover mensajes de sana convivencia y de respeto a la naturaleza. “Siempre he querido enseñarle al niño qué es la honestidad, la generosidad, el respeto, la dignidad. Es lo que voy a llevar al concierto”, dijo la voz de temas como Salvemos el planeta, Qué viva la amistad, Yo quiero jugar y Haz la fila.

Una de las experiencias gratificantes que ha derivado de su preparación para el espectáculo infantil es la interacción con músicos que crecieron escuchando sus temas. “Lo más hermoso es que muchos de los músicos veían a Remi cuando eran niños, admiraban mucho mis canciones a nivel musical, porque yo siempre he respetado mucho la parte musical de mis canciones. Yo, a pesar de ser música infantil, nunca he escatimado en usar recursos y buenos músicos para que los niños reciban lo mejor al escucharlo”.

A su vez, le produce satisfacción ver cómo su propósito con Remi ha impactado a varias generaciones. “Durante estos años me di cuenta de muchas cosas, que son cuatro generaciones. La gente que me veía en los 80 son abuelos. La gente que me veía en los 90 son papás”, repasó con orgullo. “Es un concierto para toda la familia. Hemos visto que mucho abuelo quiere ver el concierto con sus nietos porque se identifican conmigo, con los valores que estoy tratando de llevar”.

Si bien su enfoque principal en estos momentos es la serie de presentaciones en el CBA, anunció que existen más proyectos en agenda. “Hay planes de hacer una caricatura de Remi, un dibujo animado. Vienen unos libros de cuentos. Acabo de firmar con una editora para sacar los cuentos de Remi. Estoy trabajando en los residenciales públicos con un programa del tema del bullying. Vienen muchas cosas”.

Boletos a la venta a través de Ticketera.