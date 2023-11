Luis Enrique González, reconocido como el único en Puerto Rico y el Caribe en ser artista tributo del legendario Elvis Presley, honrará al “Rey del Rock and Roll” en un espectáculo singular en el Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Las productoras Shownet y Overall Events anunciaron oficialmente comenzaron la venta de boletos del “Viva the King: The Elvis Presley Concert”, que se celebrará el viernes, 12 de enero de 2024, en dicho recinto de entretenimiento a las 8:30 p.m.

La producción adelantó en un comunicado de prensa que González evocará el espíritu de Elvis Presley en un espectáculo sin precedentes que recorrerá las tres etapas icónicas de la carrera del artista durante los años 50, 60 y 70. No obstante, estos adelantaron que la presentación será más que una simple retrospectiva musical; sino una celebración completa sobre la vida y la música de la megaestrella con una selección de sus mayores éxitos.

Luis Enrique, consagrado en “Graceland” y honrado durante “Elvis Week” en Memphis Tennessee, traerá una interpretación que va más allá de un tributo, capturando el alma y el espíritu del intérprete musical. Acompañado por una banda de talentosos músicos puertorriqueños, el espectáculo de Luis Enrique es será una fusión inigualable de sonido, estilo y pasión, por lo que el tributo promete no solo rememorar grandes épocas nostálgicas, sino también crear una experiencia inmersiva que transportará a la audiencia directamente a la era dorada del rock.

El espectáculo, además, se ha diseñado para rendir un homenaje fiel y auténtico, celebrando la influencia perdurable de Elvis en la música y la cultura popular. Éxitos como “Suspicious Minds”, “Hound Dog”, “Love Me Tender”, “Viva las Vegas”, “Can’t Help Falling in Love”, “If I Can Dream”, “Heartbreak Hotel”, “Trouble”, “My Way”, entre otros serán parte del repertorio que el vocalista interpretará esa noche.

Los asistentes al concierto “Viva The King” tendrán la oportunidad única de revivir la historia de la música de Elvis Presley, y cantar y bailar sus grandes éxitos. Con la promesa de ser una noche inolvidable, se insta a los fanáticos a asegurar sus asientos con anticipación para este espectáculo que promete llenar rápidamente.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes en Santurce.