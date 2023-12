René González, una de las principales voces de la música cristiana, celebró este lunes el anuncio del cambio de vida de Daddy Yankee para dirigirse a servirle a Jesús.

“Yo estoy contento y feliz de que él haya abierto el corazón a Cristo”, expresó el cantante con una trayectoria de 36 años en el género cristiano.

El “Big Boss” cerró el domingo su último concierto “La meta” con la confesión de haber aceptado a Jesús como el nuevo manejador de su vida,

“Para mí es un deleite. Tiene un hermano más acá, que en todo lo que pueda aportarle para guiarle por la experiencia y mi trayectoria, aquí estoy. Y bienvenido todo aquel que le abra el corazón a Cristo. Tener a Cristo en el corazón es la garantía de ver la vida desde otra perspectiva, reaccionar desde otra perspectiva. Tener a Cristo en el corazón es lo mejor que nos puede pasar”, afirmó el cantante y compositor.

“Estoy viendo todo el revuelo que hay a raíz del anuncio y estoy celebrando”, agregó.

René González tendrá su propio encuentro con el público este domingo, en el Coca-Cola Music Hall, donde compartirá el testimonio musical comprendido en su más reciente álbum “Vivo”. Este repertorio afloró tras sufrir una caída en su hogar durante la pandemia. Luego, su salud se comprometió con una embolia pulmonar que lo llevó a un estado de coma.

“Gracias a Dios que ha sido bueno, y ya estamos en pie de lucha, gracias al Señor”, expresó.

La voz de “No te rindas” cantará además una selección de los temas que lo han acompañado en su carrera y se mantienen entre los preferidos del público. “Curiosamente hace uno un disco nuevo, pero la gente lo que quiere es escuchar lo viejo. Estaremos cantando todo el repertorio que la gente se ha identificado con ello a través de los años”, anticipó.

En el escenario lo acompañarán Abraham Velázquez, Nimsy López, Funky, Ricardo Rodríguez y como invitada especial, su hija Dariann, para cantar el tema “Tú”.

René González observa con optimismo la evolución que está teniendo la música cristiana, al lograr posicionarse en espacios dirigidos tanto a lo secular como lo religioso. “Estamos en las mismas tarimas que participan los otros compañeros del arte de la música y en eso uno se siente a gusto, se siente alegre”, manifestó.

Aplaudió, igualmente, la presencia que ha tenido el género que interpreta entre otros estilos musicales, incluido el urbano. “A mí me ha ayudado mucho participar constantemente en diferentes proyectos que se hacen. Por ejemplo, Funky me llamó para hacer una canción y es urbana, y ahí agarré la bendición. Creo que esa mentalidad me ha ayudado un poquito a mantenerme en este presente ante tantas propuestas y que a mis 60 años todavía la gente me escuche”, agradeció.

Los boletos para el concierto “Vivo” están a la venta a través de Ticketera.