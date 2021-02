Esta mañana la animadora Jailene Cintrón se levantó con una noticia que le alegró el día. En su teléfono tenía un mensaje del cantante de música sacra, René González.

“Con lágrimas en los ojos todavía, les comparto que recibí un regalo maravilloso del Señor. Y es que cuando me levanté tenía un mensaje de voz del Pastor René González donde me decía que seguía en el hospital, pero VIVIENDO EL MILAGRO. ¡Aleluya! Es que lo escucho todavía y como le escribí a él les digo, mi corazón está lleno de alegría, gozo y agradecimiento al Padre. Sigamos orando, creyendo en que el Señor completará ese milagro de sanidad para que el Pastor René González pronto esté en su hogar rodeado de su amada familia. Gracias Dios! Pastor, le queremos mucho!”, escribió la animadora en su cuenta de Facebook.

PUBLICIDAD

Hasta el lunes René González estuvo sedado, en cuidado intensivo, luego que su condición de salud se agravara. La pasada semana el también pastor había acudido al hospital a recibir atención médica pues comenzó a sangrar por una de sus heridas, producto de una operación a la que fue sometido. Cuando los doctores le iban a dar de alta, el cantante de música sacra perdió el conocimiento y tuvo que ser intubado.

“Seguimos muy agradecidos por todas las oraciones y expresiones de amor. No podemos describir nuestra experiencia con Dios. Ustedes son testigos de la atención y el cuidado que Dios ha tendio con René. Gracias por ser parte del milagro. Ayer les compartimos en vivo durante el servicio en la Iglesia Casa de Júbilo la grata noticia que removieron la sedación para despertar a René y que estaba despierto. Queremos decirles que no solamente está despierto pero ya René no está en el ventilador y sigue respirando sin ninguna ayuda…

Esta mañana nos informaron que están haciendo los arreglos para moverlo de cuidado intensivo a un piso de cuidado intensivo intermedio. Es tiempo de regocijo así que compartan lo que Dios ha hecho con sus círculos. Denle la Dios la gloria”, lee un comunicado publicado en la página de Facebook de González.