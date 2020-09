View this post on Instagram

Todos tenemos un súper héroe cuando niños que todavía conservamos. El mío no es de Marvel, es de Carolina. El mío no volaba por los aires pero si por las bases del diamante. El mío no disparaba rayos para matar bandidos si no que bateaba bolas a mas de 90 millas para abrir puertas en un país que no entendía que el color de la piel no se supone que nos defina como seres humanos. El mío no se tiró una foto para la portada del comic salvando gente, el mío murió salvando. Por esto y mucho mas nuestra identidad la define el número 21 que llevamos en la espalda. Gracias Roberto por ser mi héroe. Tu número nos queda grande a todos. 📹: @edgo787