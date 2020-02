El rapero, compositor y productor René Pérez Joglar, conocido en el mundo artístico como Residente, lanzó hoy su tercer sencillo y video musical: “René”.

A través de sus redes sociales, el artista expresó que hoy vuelve a ser “René” y confiesa que esta canción, además de ser el tema más importante en su vida personal, componerlo lo ayudo en un momento muy difícil hace unos años atrás.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, escribió justo antes del estreno en su cuenta oficial de Instagram.

Este tema muestra a Residente “tal cual es” con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos.

"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", expresó Pérez Joglar en declaraciones escritas.

El sencillo viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por el por el propio rapero, al igual que ha hecho en todos los videos musicales de sus producciones anteriores. En él se deja ver “desde lo más profundo, con transparencia y sin armaduras”.

Fue filmado en su natal Trujillo Alto, Puerto Rico, donde logró hacer un repaso de su vida hasta el presente.

Este próximo 7 de marzo, el artista se presentará junto a la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall.

“René” llega después del éxito de su enérgico dembo/reggaetón "Bellacoso" junto a Bad Bunny.

Actualmente, Residente continúa trabajando en lo que será su segundo álbum en solitario.

Buscando ampliar aún más su exploración de innovadores paralelos musicales y científicos, Residente trabaja con los departamentos de neurología de Yale y la Universidad de Nueva York, donde se asoció con profesores para estudiar patrones de ondas cerebrales en gusanos, insectos, ratones e incluso Bad Bunny cuando estaban creando “Bellacoso”.

Utilizando pruebas de electroencefalograma (EEG), René rastreo ritmos comunicativos que eventualmente los ha convertido en sonidos para este nuevo proyecto. A través de ondas cerebrales y frecuencias, Residente se conecta tanto en un ambiente científico como emocional logrando colaboraciones que inspiran la creación de música sin barreras.