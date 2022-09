El exponente urbano René Pérez respondió hoy a la tiraera que lanzó el miércoles su colega musical Cosculluela a través del tema #René[R]enuncia.

Con el título “Cosquillita”, en clara burla al nombre artístico de su rival musical, Residente aprovechó para tildarlo de falso y de vivir una vida de comodidades en la que no conoce de carencias materiales.

“Un tipo con delirio de maleante marginado, criado en campos de golf, con los cachetes rosados, una vida sin picada de mosquito, quien c... en el caserío jugaba tenis desde chamaquito. Este bobolón no sabe lo que es un apagón. No sabe lo que es bañarse con agua fría de galón. No sabe lo que es no tener ni pa’ gasolina. No sabe lo que es trabajar a 4.25 sin propina”, expresa parte de la letra de casi 10 minutos, y cuyo video en YouTube supera los dos millones a menos de 10 horas de publicado.

La guerra musical entre ambos exponentes urbano no es nueva ya que en 2014 Residente le dedicó el tema Adentro, el que le admitió directamente en 2020 a través de unas comunicaciones en Instagram.

Ayer, Gabriel Cabra Joglar, hermano de Residente, respondió con sarcasmo a la tiraera resiente de Cosculluela.

“Un vecino mío de Trujillo Alto me envió un audio de un chamaco que le estaba pidiendo cosas negativas de René para poder usarlo en la tiradera. Yo quiero ayudarle a ‘Coscu’ a tirarle a mi hermano porque estoy encoj… con René. Llevo muchos meses sin hablar con él”, comienza diciendo Gabriel en el vídeo, en el que le brinda “consejos” para mejorar la guerra lírica contra su hermano.