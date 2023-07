“Vete en paz”, le dijo el Padre Javier a Residente luego de darle la bendición para una nueva “tiraera” o “tiradera” (da igual) con un mensaje que ordinariamente no se escucharía en una iglesia... Pero esto fue una confesión, y se vale tó'.

“Mátalos a todos, conviértelos en polvo, hazlos pasar por los círculos del infierno, que tus letras convertidas en fuego dejen a Dante como si fuera un gilipollas y que se quemen todos en el lago que arde con fuego y azufre para que se mueran dos veces”, le advirtió el cura.

Con esto cierra el cortometraje realizado en Madrid, España, y con el que el rapero anuncia su próximo movimiento. Todo apunta a que va en dirección hacia Cosculluella, quien ya se siente aludido y como quien no se quiere dejar dado, comienza a reaccionar minimizando la propuesta de Residente:

El artista urbano Coscuellula resta importancia al anuncio de una próxima "tiraera" por parte de Residente hacia él, al punto de sugerir que son panas. ( Instagram )

En el vídeo “Residente y El Cura”, el artista entra a la iglesia para contarle algo a quien parece ser el padre de su confianza, pues este de inmediato le pregunta por sus debilidades, como el miedo a los aviones y a las enfermedades; seguido se va un poco más profundo y le increpa sobre si aún planifica lanzarse desde un piso 25, lo que denota un momento de oscuridad en la vida de René Pérez, tal como también ver en el video “René”.

- ¿Sigues haciendo las orgías grupales estas? , continuó el cura. A mí me gustaría, sabes, pero... Bueno, en qué te puedo ayudar.

Residente comienza entonces a explicarle al sacerdote lo que, “pues nada, escribí una tiraera desde octubre del año pasado y nunca me respondieron, y pues no pasó nada”. De esta manera revela que su respuesta a la tiraera que inició en agosto de 2022 entre Cosculluela y él, todavía no ha tenido contestación, al menos según lo que él consideraría una contestación válida.

El cura entonces no accede a decir “tiraera” y se mantiene en “tiradera” -parece que respeta más el lenguaje que su ordenamiento religioso-, y de pronto da señales de una figura paternal aconsejando al hijo.

- René tú cuántos años tienes ya hijo, ¿50 y?

- 45

- Da igual.

- Las bolas se te pegan a los muslos ya con el calor como a tos’ los viejos. Estas viviendo en un mundo infantil y eres un viejo. Esto es una rabieta a ver quién tiene la polla más larga. Virgen del Pilar dame sabiduría para entenderlo.

El cura le quita la gorra y le coloca otra con la R que identfica al rapero. Entonces le da la bendición final.

La tiraera oficial está anunciada para este jueves bajo la advertencia: “Lo que pase mañana no es culpa mía, es culpa de Padre Javier…[R]”.