El artista Residente y la cantautora colombo-canadiense Jessie Reyez se unen para presentar una versión en vivo de su sencillo “El Encuentro”, que forma parte del más reciente álbum del boricua, “Las letras ya no importan”.

El público podrá disfrutar y escuchar la canción que promete capturar la esencia y la química única entre ambos exponentes. La audiencia gozará de una interpretación auténtica y profunda, donde ambos artistas desplegarán su talento en un formato íntimo y cercano.

Esta sesión acústica se estrenó hoy, jueves, 4 de julio, en las plataformas YouTube y Vevo, y forma parte de una serie de sesiones en vivo que Residente está compartiendo con su público, siendo la primera “Bajo los escombros”.

Por su parte, Residente sigue cosechando éxitos con su más reciente producción “Las letras ya no importan”. Este álbum ha sido aclamado por la crítica y recientemente ha sido incluido como uno de los mejores en la prestigiosa lista “The 24 Best Latin Albums of 2024 So Far: Staff Picks” de la revista Billboard.